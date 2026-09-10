"Ja he lligat”: La confusió d'en Marc Ribas en el seu darrer programa al capdavant del "Joc de Cartes"

L'últim episodi de la temporada d’estiu del "Joc de Cartes", i el darrer d'en Marc Ribas com a presentador, ha tancat l'edició d'enguany amb un dels moments més surrealistes possibles. Durant la visita al restaurant "El Trinquet" de Sant Feliu de Guíxols, que competia per trobar el millor mar i muntanya de la Costa Brava, el xef i presentador egarenc Marc Ribas va protagonitzar un malentès tan còmic com viral a causa d'una pura coincidència de noms.
“Em dius, faràs una copa, Marc, amor, i dic, coi... Ja he lligat, jo”
Des de la cuina, la Clàudia, copropietària del local, va cridar a ple pulmó cap a la sala: "Amor, després faràs una copeta de vi, no, Marc?". A la taula, Marc Ribas es va quedar completament descol·locat i, confós, va mirar els rivals de la nit: "‘L'amor, Marc’ no soc jo, no?". Mentre la resta de comensals reien per l'escena, la Marta, representant del Restaurant Mont-ras, li aclaria que no anava per ell, mentre el seu company David hi afegia amb ironia: "Perquè si no fos l'altre, seria pitjor".
Finalment, la Clàudia va haver de sortir de la cuina per aclarir que s'adreçava al seu home i cuiner del local, que també es diu Marc. La reacció d'en Ribas, entre riures i sorprès, va ser immediata: "Em dius, faràs una copa, Marc, amor, i dic, coi... Ja he lligat, jo".
De la pregària a la confrontació més tensa
Aquest moment distès no va ser l'única anècdota de la nit. Més tard, durant la parada a La Masia de Tossa de Mar, es va viure una imatge inèdita en deu anys de programa: Marc Ribas va demanar a la responsable del local, que és catequista, que beneís la taula abans de dinar. Tanmateix, l'ambient religiós i distès va donar pas a un episodi carregat de gran tensió estratègica.
Malgrat que la Clàudia i el Marc (d'El Trinquet) es presentaven inicialment com una parella molt afectuosa i van mostrar amb orgull l'estampida de Santa Rita a la seva petita cuina, al llarg de la nit van demostrar ser els rivals més exigents i incisius de la jornada. La confrontació final va acabar de fer saltar les espurnes quan la parella d'El Trinquet va baixar la nota del servei de La Masia d'un 7 a un 3 per pur tacticisme, reconeixent sense filtres: "és que vull guanyar".
Un guanyador indiscutible i un perdedor castigat
Aquesta maniobra, però, no va impedir la victòria final de La Masia de Tossa de Mar. El sogre i el gendre, en Carlus i en Pau, van mantenir la regularitat i es van emportar el primer lloc gràcies al mig punt del plat estrella atorgat per Marc Ribas als seus peus de porc amb escamarlans. Per la seva banda, el Restaurant Mont-ras va quedar en última posició amb una nota mitjana de 5,6, molt castigat per la manca d'higiene al menjador —on es van trobar mosques a la vinagrera— i per l'ús de producte congelat importat de l'Índia.
Onada de crítiques i comunicat oficial a les xarxes
L'actitud dels propietaris d'El Trinquet va generar un fort rebombori a les xarxes socials, on centenars de teleespectadors van criticar la discordança entre el seu discurs religiós i la seva agressivitat al programa. Missatges com "Que Déu els agafi confessats" o "Aniran directes a l'infern" van inundar la xarxa, obligant el restaurant a emetre un comunicat oficial a Instagram lamentant els atacs rebuts cap a les seves creences i assegurant que "preguen per aquelles persones que viuen amb ràbia o ressentiment al seu cor".