Torna la rapada solidària al Raval: "Posa't al seu cap"

El pròxim 28 de setembre, entre les 17 i les 21 hores, el Raval de Monsterrat acollirà una edició més de la jornada solidària "Posa't al seu cap", integrada en la campanya "Polis x valientes". L'esdeveniment, que compta amb un ampli programa d'activitats lúdiques, tindrà com a plat fort l'habitual rapada de cabells col·lectiva, un gest simbòlic consolidat des de fa anys a la ciutat per recaptar fons per a la recerca mèdica.
Sota el lema "Imprescindibles 2", la mobilització d'enguany centra el seu reconeixement en la tasca i la dedicació diària dels professionals sanitaris que acompanyen els infants malalts i les seves famílies.
Visita institucional i balanç d'investigació
Amb la vista posada en aquesta gran cita, els impulsors i coordinadors de la iniciativa, encapçalats per Toni Villar, s'han reunit aquest migdia amb l'alcalde, Jordi Ballart; el tinent d'alcalde de Seguretat, Xavier Cardona, i la regidora de Salut, Laura Rivas. L'entitat ha aprofitat la trobada per presentar oficialment als representants municipals el calendari solidari de la Policia Municipal per al 2027, el llançament del qual està previst per al pròxim 26 de setembre, dos dies abans de la jornada al carrer.
Així mateix, durant la reunió s'han donat a conèixer els resultats de les beques FaViAl d'investigació científica, que enguany han destinat 60.000 euros a dues línies de recerca hospitalària: sobre els tumors cerebrals infantils a l'Hospital Vall d'Hebron i estudis centrats en el sarcoma de Ewing, a l'Hospital Sant Joan de Déu.