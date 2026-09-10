El barri de Vilardell es prepara per tres dies de Festa Major

La Festa Major de Vilardell tindrà lloc entre l'11 i el 13 de setembre amb una programació d'actes populars dissenyada per a totes les edats. L'Associació de Veïns ha organitzat un cap de setmana que combinarà pregó institucional, àpats de germanor, torneigs esportius i propostes per a la mainada.
La celebració arrancarà oficialment el divendres 11 de setembre a les 20.30 hores amb el pregó de festa "a càrrec de les autoritats" . Tot seguit, a les 21.30 hores, tindrà lloc el tradicional sopar de germanor a base de botifarra i cansalada a la barra del poliesportiu (5 €). La vetllada inaugural es completarà amb l'actuació musical de Kevin a les 22 hores i una sessió de discjòquei mòbil a partir de la mitjanit.
Petanca, paella i rumba flamenca per a la jornada de dissabte
El dissabte 12 de setembre la celebració començarà d'hora, a les 9 hores, amb el torneig de petanca per dupletes. Al migdia, a les 13.30 hores, s'oferirà una paella popular (5 €). La tarda estarà dedicada al públic infantil amb jocs i berenar a partir de les 19 hores. La nit s'amenitzarà a les 22.30 hores amb el concert de Paco Reyes —acompanyat per José de la Samara a la percussió i Eugenio Gabarre al piano— i tancarà de nou amb discomòbil a la mitjanit.
Festa Holly
El diumenge 13 de setembre estarà marcat per les propostes familiars al matí. A les 11 hores s'iniciaran les activitats dinamitzades per Patim Patum, que donaran pas a la celebració de la Festa Holly a les 12 hores. L'organització ha recordat la importància de prendre mesures de seguretat per a aquesta activitat, com ara l'ús de ulleres de sol i aigua per tal d'evitar el contacte ocular. La festa finalitzarà a les 12.30 hores amb el tradicional cañó d'espuma.