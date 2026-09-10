Mor Cristóbal Colón, premiat l'any 2025 a Terrassa amb el Reconeixement Cecot a la Personalitat

El fundador de La Fageda, Cristóbal Colón Palací, ha mort aquest dijous, segons ha confirmat l'ACN de fonts coneixedores. Psicòleg de professió, Colón va fundar la cooperativa per a la inserció de persones amb discapacitat intel·lectual a la Garrotxa el 1982. De la quinzena de treballadors que van començar fa més de 40 anys, avui en són més de 500 amb la mateixa raó de ser dels inicis.
Colón assegurava l'octubre del 2025, en el marc del Reconeixement a la Personalitat que atorga anualment la patronal vallesana Cecot, que l'èxit de La Fageda no es reduïa a beneficis econòmics o quotes de mercat i feia una crida al conjunt del teixit empresarial a "mirar més enllà del compte de resultats".
Nascut a Zuera, a Saragossa, el 1949, Colón es va llicenciar en psicologia clínica per la Universitat Autònoma de Barcelona, on es va especialitzar en laborteràpia. Amb la idea que el treball podia esdevenir una eina clau en el tractament i la rehabilitació de persones amb malalties mentals, el 1982 va fundar La Fageda al costat de la seva esposa, Carme Jordà, terapeuta i figura clau en l'organització.
El juny del 2024 la Universitat de Girona (UdG) el va investir doctor honoris causa. El rector de la institució assegurava que amb el nou doctor, la universitat incorporava "la intel·ligència emocional" al claustre.
Aquell mateix any, coincidint amb la seva jubilació, es va formalitzar el relleu al capdavant de la presidència del Patronat de La Fageda Fundació i de la direcció general, assumides respectivament per Josep Maria Bonmatí i Sílvia Domènech.
Un any més tard, a l'acte de la Cecot, Colón explicava que després d'anys treballant en hospitals psiquiàtrics, va adonar-se que era necessari crear una empresa fora d'aquests centres.
El seu objectiu era que les persones amb discapacitat poguessin "recuperar la dignitat" a partir d'un "treball real", veient que als hospitals psiquiàtrics només feien "manualitats". Era, deia aleshores, "un projecte de bojos amb aventurers assenyats" que tenien "l'única determinació de no tornar al manicomi".
Actualment, La Fageda ocupa més de 500 persones, però n'hi ha més de 850 vinculades, en una tasca que va comportar a Colón reconeixements com la Creu de Sant Jordi, el 2009, el Premi Memorial Lluís Companys de la Fundació Josep Irla, el 2010, la Medalla de la Ciutat d'Olot i el nomenament com a Acadèmic d'Honor de la Reial Acadèmia Europea de Doctors, a més de nombrosos reconeixements dels àmbits empresarial i social.
Una oportunitat per a tothom
Des de l'empresa han indicat en un comunicat que Cristóbal Colón va dedicar més de quatre dècades a impulsar un projecte "construït sobre la convicció que tota persona mereix una oportunitat".
Alhora han explicat que "la seva mirada cap a l'ésser humà i la manera d'entendre el treball com una eina de dignificació" han marcat "profundament" el projecte i han contribuït a demostrar que "posar l'economia al servei de les persones és possible". En aquest sentit, destaquen una frase que el traspassat "repetia sovint": "A La Fageda no ens dediquem a fer iogurts, sinó a millorar vides, i qui no entengui això és que no entén La Fageda".
La directora general de La Fageda, Sílvia Domènech, ha manifestat que l'absència del fundador del projecte "deixa un buit molt profund", i ha admès que serà una "gran responsabilitat estar a l'altura del seu llegat i continuar fent realitat, cada dia, la confiança que sempre va dipositar en les persones".
El president del Patronat de la Fageda, Josep Maria Bonmatí, ha expressat, per la seva banda, el condol "més sentit" a la família de Colón i l'agraïment "per una vida dedicada a defensar la dignitat de les persones".
Com a mostra de respecte, La Fageda ha decretat dos dies de dol oficial, que tindran afectació diversa en les activitats habituals del Servei d'Atenció al Visitant, la Granja Cafeteria d'Olot, lleure i el Club Social, així com la participació en actes o activitats externes a la firma.
Inclusió i dignitat
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha fet ressò del decés amb una entrada a la xarxa social X en què afirma que Colón "va demostrar que la inclusió i la dignitat també es construeixen creant oportunitats".
També ha considerat que el projecte de La Fageda "ha transformat moltes vides i s'ha convertit en un referent de l'economia social a Catalunya". El cap de l'executiu català ha traslladat el condol a la família, amistats i a tot l'equip de la cooperativa.