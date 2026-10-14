El Concurs Nacional de sardanes torna a Terrassa: "Significa preservar una part de la nostra memòria col·lectiva"

La Plaça Nova i l'Auditori de Terrassa seran aquest diumenge, 18 d'octubre, els escenaris principals de la gran diada sardanista de la ciutat. L'esdeveniment acollirà tant el 78è Concurs Nacional de Colles Sardanistes com el 53è Concurs Individual de Sardanes Revesses, una cita històrica organitzada per la colla local Amunt i Crits que reunirà desenes de colles d'arreu de Catalunya.
Nuri Escudé, presidenta de l'entitat organitzadora, ha destacat el valor d'aquesta celebració per a la ciutat: "La sardana és patrimoni, és cultura i és també una manera de trobar-nos, de compartir, de fer comunitat, ciutat i país. Per a Terrassa, mantenir viva aquesta tradició significa preservar una part de la nostra memòria col·lectiva i, alhora, mirar cap al futur amb la voluntat de transmetre-la a les noves generacions".
78è Concurs Nacional de Colles Sardanistes
La matinal arrancarà a les 11.30 hores a la Plaça Nova, amb l'acompanyament musical de la prestigiosa Cobla Jovenívola de Sabadell.
La jornada començarà amb el galop de presentació, on s'interpretarà el "Galop d'Amunt i Crits" de Joan Lluís Moraleda Perxachs, una peça dedicada a la colla organitzadora. A continuació, tindrà lloc el bloc de lluïment, que inclourà les sardanes "Tempus fugit" d'Enric Ortí i Martín (en homenatge al 50è aniversari de la Jovenívola), "L'amic Homar" de Francesc Mas i Ros (amb motiu dels 125 anys del seu naixement), "ADN Jovenívola" de Felip Morales i Pareja (també dedicada al 50è aniversari de la cobla) i l'estrena de "Tota una Vida", obra de Marc Timón i Barceló.
Seguidament, s'executarà la revessa amb una peça a designar durant el concurs i es tancarà la competició amb la Sardana de Germanor, on sonarà "Sempre Amunt" de Josep Freixas i Vivó, dedicada a la colla Sempre Amunt. En acabar les tirades, es farà la publicació de la classificació obtinguda i el lliurament de trofeus abans de fer la cloenda del matí. El vestuari de les colles s'ubicarà a l'Escola Bisbat d'Ègara, i en cas de pluja, el concurs es traslladarà a les instal·lacions de l'Escola Vedruna (carrer Col·legi, 9).
En aquesta edició hi participarà una àmplia representació de colles. En el Campionat de Veterans competiran Amics Dansaires (Cassà de la Selva), Arrels de Dintre el Bosc (Manresa), Claror de Goges (Banyoles), Dansaires de Maig (Barcelona), Enèrgica (Terrassa), Ressò (Sabadell), Sabadell (Sabadell) i Toc de Dansa (Tarragona). En el Territorial de Comarques Barcelonines hi haurà les colles Trapelles (Alevins - Sabadell); Barrufets de Dintre el Bosc (Manresa), Creixent (Canet de Mar) i Petits Amunt i Crits (Terrassa) en categoria Infantil; Cabirols (Juvenils - Sabadell); Mirant al Cel (Grans - Sabadell); i Encara hi som (Vilanova i la Geltrú), Entre Boires (Vic) i Llaç d'Amistat (Moià) en Veterans. Com a colles lliures hi participaran Xàldiga (Juvenils - Barcelona), Geltrunenca (Veterans - Vilanova i la Geltrú) i Sempre Laietans (Veterans - Barcelona).
53è Concurs Individual de Sardanes Revesses
A la tarda, la festa sardanista es traslladarà a l'Auditori de Terrassa (Passeig Ernest Lluch, 1) a les 17.30 hores, amb entrada gratuïta.
El 53è Concurs Individual de Sardanes Revesses inclourà la interpretació de vuit sardanes de concurs dels compositors Joaquim Tristany, Carles Santiago, Daniel Gasulla, Joan Manel Paños, Jordi Sanahuja, Víctor Sallés, Josep Vinarós i Josep Casas Devesa. Tot seguit, la Cobla Jovenívola de Sabadell oferirà un concert especial que inclourà la sardana "Petjades d'argent" de Marcel Sabaté i Reixach, el pericon "Bavardages" de Joan Moratà, la sardana d'estrena "Tota una vida" de Marc Timón i Barceló, i el pas-doble "Aligot" de Manuel Saderra Puigferrer.
La jornada finalitzarà amb el lliurament de trofeus i la cloenda oficial de l'esdeveniment. A més, durant el desenvolupament del concurs de la tarda s'organitzarà el concurs TRIVICRITS obert a tot el públic assistent, així com el TRIVIJOCC destinat als revessaires.