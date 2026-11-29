El cantant Miki Núñez, la waterpolista Paula Leitón i la directora de la clínica bucodental Les Escoles, Rosa Maria Ros, han rebut aquest dissabte els premis Terrassenc de l’Any 2026, que atorga el Centre Cultural El Social, en el marc de la seva 57a edició.
Amb una llarga trajectòria, des del 1969, any rere any els terrassencs i terrassenques homenatgen a tres personalitats de la ciutat que des de les seves respectives activitats i per la seva trajectòria cívica o professional han contribuït a enaltir Terrassa en àmbits com la cultura, l’art, l’esport, l’empresa o la solidaritat. El President del Centre Cultural El Social, Ricard Figueras Massaguer, ha estat l’encarregat d’iniciar l’acte de proclamació, que ha tingut lloc al Teatre Principal de Terrassa, i ha estat obert a tota la ciutadania.
“El Terrassenc de l’Any ens convida a aturar-nos i mirar les persones que tenim a prop. Persones que, des d’àmbits ben diversos, fan de Terrassa una ciutat més rica, més oberta i més humana”, ha apuntat el President del Social. Figueras s’ha referit a la Paula, el Miki i la Rosa Maria com a “tres persones, tres àmbits i tres maneres de contribuir, però amb un fil conductor: la capacitat de convertir la seva pròpia experiència en una eina per sensibilitzar, donar visibilitat i generar canvis”. Els seus èxits “parlen de talent, esforç i de constància”, ha afegit.
La glossa dels premiats ha anat a càrrec del periodista Josep Villagrasa, qui ha fet un detallat repàs de les trajectòries dels premiats, il·lustrat amb fotografies des de ben petits.
Paula Leitón, “una terrassenca que des de la seva joventut ens ha ensenyat a estar orgullosos de qui som”
La waterpolista terrassenca, que ha estat campiona olímpica a París 2024 i ha acumulat nombrosos títols amb els clubs i la selecció espanyola, ha fet servir la seva projecció pública per combatre la grassofòbia i reivindicar el respecte a tots els cossos. A través del llibre 'XXL', de xerrades i d'altres iniciatives, ha volgut conscienciar especialment els més joves sobre l'acceptació personal i la necessitat de combatre els prejudicis.
“Escoltar la Paula, amb 26 anys, parlar amb claredat i seguretat d’aquests temes fa preveure que el dia que acabi la seva carrera esportiva hi haurà nens i nenes d’alguna escola que tindran molta sort de tenir-la com a mestra”, ha assenyalat Villagrasa.
El periodista ha descrit a Leitón, no només com “una campiona del waterpolo que ha elevat l’esport de la ciutat fins al màxim”, sinó, sobretot, “una terrassenca que des de la seva joventut ens ha ensenyat a estar orgullosos de qui som”.
La waterpolista no ha pogut assistir a la gala per compromisos esportius, pel que la seva mare, l’Àngels, ha estat qui ha recollit el guardó en el seu nom.
Miki Núñez, “un home que no ha parat un sol instant des que va néixer”
El cantant terrassenc ha fet de la música i de la seva notorietat una plataforma per donar suport a diverses causes socials, des de la recerca científica i la lluita contra l'ELA fins a la denúncia de les injustícies, mentre que també ha contribuït a trencar estigmes sobre els trastorns de la conducta alimentària.
El Miki “creu que això de ser artista i tenir projecció pública pot servir per moltes més coses i ha decidit demostrar-ho constantment”, ha afirmat Villagrasa.
Rosa Maria Ros, “una dona orquestra”
La directora de la clínica bucodental Les Escoles ha impulsat una iniciativa de tractaments odontològics solidaris per a persones vulnerables a través de Somriures, una associació que col·labora amb entitats com la Creu Roja, Càritas i els serveis socials municipals, i que ha contribuït a atendre milers de pacients; també ha estat vinculada al teixit comercial i associatiu de la ciutat.
“Treballar, ser emprenedora, fer les coses ben fetes, sense deixar ningú enrere”, son paraules amb les quals el periodista s’ha referit a Ros, qui “ha portat l’esperit de la casa oberta amb un plat a taula per tot arreu”.
Ros ha fet un discurs en nom dels tres guardonats, amb el que ha transmès un sentiment de “barreja d’emoció, d’orgull i, sobretot, un agraïment intens, perquè rebre un reconeixement sempre és bonic, però quan aquest arriba de la teva pròpia ciutat té un valor difícil d’explicar”.
La premiada ha destacat que els seus companys i ella son “tres persones amb trajectòries molt diferents”, que venen de “tres mons aparentment allunyats, però que comparteixen valors essencials: l’esforç, la constància, la il·lusió, el compromís i la passió per allò que fem”.
També ha volgut ressaltar que “ningú arriba sol enlloc, sinó que darrere hi ha famílies, amics, companys, equips i moltes persones” que els han ajudat al llarg del camí. Ros ha apuntat que amb aquest acte vol transmetre la idea que “tots podem aportar alguna cosa als altres, que no sempre cal fer grans coses per deixar una petjada, sinó que moltes vegades és en la manera de fer, de compartir, de tractar les persones on hi ha el veritable valor del que fem”.
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, que ha participat en la celebració, ha subratllat el “compromís social” dels premiats amb la ciutat de Terrassa, i els ha descrit amb tres paraules: “terrassenquisme, catalanitat i generositat”. Ballart ha destacat la lluita contra la grassofòbia de Leitón, la voluntat de trencar estigmes sobre la conducta alimentària per part de Núñez, i la tasca cap a les persones en risc de vulnerabilitat que porta a terme Ros.
La gala ha tancat amb l'elegant ball d’homenatge de l’Àliga de Terrassa, acompanyada de l’Esbart del Social.