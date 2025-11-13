Malestar veïnal a Lluís Companys pels retards i la neteja

La Junta de l’Associació Veïnal Grups Gibraltar – Lluís Companys ha manifestat en un comunicat el seu “profund malestar” davant el que consideren un incompliment reiterat dels compromisos adquirits per part de l’equip de govern municipal. Entre les qüestions pendents, l’entitat destaca la reforma de la plaça de les Magnòlies, anunciada fa més de tres anys però encara sense data d’execució. Els veïns reclamen una intervenció integral que permeti obrir l’espai al barri, renovar-ne els usos i garantir la seguretat de la zona infantil. L’associació alerta que, en l’actual configuració tancada, la plaça “afavoreix activitats incíviques com el tràfic de drogues i els botellots”.
Un altre focus de preocupació és el punt negre de deixalles situat a la confluència dels carrers Hispanitat i Francisco de Vitòria. Tot i reconèixer que hi ha comportaments incívics puntuals, els veïns asseguren que “la manca de reforç en la recollida i en la inspecció municipal agreuja la situació”. L’entitat reclama una millora del servei de neteja i un increment de la vigilància per acabar amb aquesta problemàtica que, diuen, “fa mesos que s’arrossega sense solució”.
Pel que fa a la circulació i la recollida de residus al barri, la Junta valora positivament el recent canvi de sentit d’alguns carrers, però adverteixen que l’adaptació ha comportat el retorn a contenidors més petits i de càrrega lateral dreta i càrrega posterior, fet que provoca rutes de recollida més llargues i “més trànsit i contaminació”. Per aquest motiu, proposen que l’Ajuntament incorpori camions de càrrega lateral esquerra o bilateral més versàtils que redueixin l’impacte ambiental. L’associació recorda que aquesta proposta ja es va traslladar al Consell de Districte del passat 20 d’octubre, i considera que “és una necessitat comuna a diverses zones de la ciutat”.
La Junta veïnal insta l’Ajuntament a complir els acords adquirits i a actuar “amb responsabilitat i compromís” per donar resposta a unes demandes que qualifiquen de “raonables, compartides i urgents”. Segons denuncien, la manca d’actuació en diferents temes contribueix a “cronificar problemes que afecten directament la qualitat de vida del veïnat”.