El CST celebra el Dia Internacional de l’Infant Prematur amb una jornada lúdica i de sensibilització a la plaça Nova

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) commemorarà aquest dissabte, 15 de novembre, el Dia Internacional de l’Infant Prematur amb una jornada familiar plena d’activitats a la plaça Nova. La iniciativa, organitzada pel Servei de Pediatria del CST amb la col·laboració del Consorci Sanitari Parc Taulí i l’Hospital Universitari MútuaTerrassa, vol donar visibilitat a la realitat de la prematuritat, una condició que afecta els nadons nascuts abans de les 37 setmanes de gestació.
De 10 a 13 hores, les famílies podran gaudir d’una gimcana infantil, inflables, pinta-cares, animació, contacontes, un taller de reflexologia per a nadons i una xocolatada popular. Totes les activitats seran gratuïtes i obertes a tothom.
L’objectiu de la jornada és sensibilitzar la ciutadania sobre les necessitats especials dels infants prematurs i les seves famílies, tot creant un espai de trobada, suport i celebració de la vida.
La iniciativa compta amb el suport d’entitats com Active Medical i LAMP, i s’emmarca dins del projecte estratègic “CST Humanitza”, que promou accions de participació comunitària i de visibilització dels col·lectius més vulnerables.
Segons dades mèdiques, la prematuritat es classifica en tres grups segons el moment del part: prematur extrem (abans de les 28 setmanes), molt primerenc (28-31) i moderat o tardà (32-36). Cada cas presenta reptes assistencials diferents i pot requerir cures intensives i seguiment especialitzat.