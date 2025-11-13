Insten el Govern a ampliar les places per a infants i adolescents amb TEA a Terrassa

La Comissió de Salut del Parlament de Catalunya ha aprovat aquest dijous, per unanimitat, una proposta de resolució presentada pel Partit Popular que insta el Govern a ampliar les places destinades a infants i adolescents amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa, tant a la Unitat d’Hospitalització Terapèutica (UHTEA) com a l’Hospital de Dia d’Autisme.
La iniciativa, defensada per la diputada Belén Pajares, pretén reduir les llargues llistes d’espera que actualment afecten aquests serveis especialitzats. Segons les dades exposades per la parlamentària, la UHTEA disposa només de 10 llits per a tot Catalunya, amb 44 pacients en llista d’espera el 2024, mentre que l’Hospital de Dia comptava amb 65 menors pendents d’ingrés.
Pajares ha remarcat que “les llargues llistes d’espera són inacceptables” i que “cada dia que una família espera una plaça és un dia més de patiment per a infants que necessiten una atenció especialitzada immediata”. La diputada ha afegit que “estem obligats moral i políticament a ampliar els recursos, perquè no fer-ho així agreuja el patiment de moltes famílies”.
La resolució aprovada insta el Govern a incrementar les places de la UHTEA i de l’Hospital de Dia d’Autisme, així com a millorar la coordinació i el seguiment dels serveis destinats al tractament del TEA. Durant el debat, el PP ha acceptat una esmena del grup de Junts que proposa estendre aquesta mesura a altres punts del territori català.