MútuaTerrassa celebra 125 anys d’història i 50 anys de la Torre de l’Hospital Universitari

MútuaTerrassa es prepara per viure dues grans commemoracions que marquen la seva trajectòria com a referent en l’àmbit sanitari i social: els 125 anys de la seva creació i els 50 anys de la posada en funcionament de la Torre de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT). Dues efemèrides que simbolitzen més d’un segle de compromís amb la salut, la innovació i el servei a la ciutadania.
“El batec del temps”, una experiència immersiva per viatjar per la història
Per donar el tret de sortida a la celebració, MútuaTerrassa ha preparat “El batec del temps”, una experiència de realitat immersiva que permetrà als visitants viatjar pel passat, el present i el futur de l’entitat. L’activitat tindrà lloc en una carpa de 200 metres quadrats instal·lada al passeig del Comte d’Ègara, del 1 de desembre de 2025 a l’1 de febrer de 2026, i formarà part dels actes de Nadal oberts i gratuïts per a tota la ciutadania.
Amb una durada aproximada de 15 minuts, la proposta permetrà reviure la Terrassa industrial de principis del segle XX, conèixer la tecnologia més innovadora de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa i descobrir el “secret del futur” de l’entitat. L’activitat està adreçada a infants i adults a partir d’1,20 metres d’alçada i és accessible per a persones amb mobilitat reduïda.
Les persones interessades poden fer la seva reserva a través dels portals www.elbatecdeltemps.com o www.mutuaterrassa.cat.
Un any ple d’activitats commemoratives
“El batec del temps” serà només la primera d’un conjunt d’activitats que s’aniran desenvolupant al llarg de 2025 i 2026 per celebrar els 125 anys de MútuaTerrassa i els 50 anys de la Torre de l’Hospital Universitari. L’entitat ha anunciat que durant el 2026 es donaran a conèixer nous actes i propostes vinculades a aquestes efemèrides tan significatives.
De la prevenció laboral a la salut comunitària
Els orígens de MútuaTerrassa es remunten al desembre de 1900, quan un grup d’empresaris de l’Institut Industrial de Terrassa va fundar el “Seguro Tarrasense contra los Accidentes de Trabajo”, la primera mutualitat de Catalunya dedicada a pal·liar les conseqüències dels accidents laborals i a impulsar mesures de prevenció a les fàbriques.
Amb el pas dels anys, l’entitat va evolucionar per donar resposta a les noves necessitats de la societat. L’any 1924 es va crear la primera clínica del “Seguro Terrasense” a l’antic Hospital de Sant Llàtzer; el 1947, la Clínica Quirúrgica i d’Especialitats a la plaça del Dr. Robert; i el 1976 es va inaugurar la Torre de l’actual Hospital Universitari MútuaTerrassa, símbol de modernitat i progrés sanitari.