L’Abat Oliba rep llum verda per al grau de Medicina

La Universitat CEU Abat Oliba (CEU UAO) ha rebut l’informe final favorable de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) per a la implantació del grau en Medicina, que començarà el curs vinent, amb inici previst al setembre del 2026. Això arriba en un moment en què Terrassa ha vist ajornada l’arribada del grau de Medicina, que la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha posposat almenys dos cursos. L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU) hauria fet diverses recomanacions i la universitat treballa per iniciar el grau al curs 2027-2028. El nou equip directiu, encapçalat per Francesc Torres, està valorant el projecte. L’Ajuntament de Terrassa va emetre en el seu moment un comunicat per reafirmar el compromís amb el projecte de l’alcalde, Jordi Ballart, i la consellera de Recerca i Universitat del Govern català, Núria Montserrat, com a “una oportunitat estratègica” per a la ciutat.
A la Universitat Abat Oliba el nou grau oferirà 50 places de nou ingrés i la universitat ha detallat que els seminaris es faran en grups de 25 estudiants, mentre que les pràctiques comptaran amb grups més reduïts, d’entre 6 i 12 alumnes. La Clínica Diagonal-FIATC, reconeguda com a hospital universitari de l’Abat Oliba, serà un dels principals centres de pràctiques per als estudiants.
Aquesta aprovació part de l’AQU Catalunya no ha estat l’única. Mentrestant, una altra universitat privada, la Blanquerna-URL, també començarà a impartir el grau en Medicina el curs vinent, ampliant així l’oferta universitària a Catalunya fora de l’àmbit públic, mentre que el grau a Terrassa encara haurà d’esperar.