El CST acull la II Jornada de Residents d'Infermeria del Vallès Occidental

Aquest dilluns, la sala d’actes Joan Costa Roma de l’Hospital Universitari de Terrassa ha acollit la II Jornada de Residents d’Infermeria del Vallès Occidental, una trobada organitzada per les Unitats Docents d’Infermeria i adreçada a residents, tutors i caps d’estudi de les Unitats Docents Multiprofessionals (UDM) del territori.
La inauguració ha anat a càrrec de Mònica Botta, directora assistencial del Consorci Sanitari de Terrassa (CST); Antònia Villalba, directora d’Infermeria i de l’Àmbit Matern-Infantil del CST; Esther Cañadell, cap d’estudis d’Especialitats Hospitalàries; i Araceli Griñó, cap d’estudis d’UDM d’Atenció Familiar i Comunitària del CST.
Durant l’obertura, Botta ha destacat “la importància de seguir avançant en el rol i la capacitat de la infermeria”, mentre que Villalba ha subratllat “la necessitat que el sistema sanitari aposti de manera clara per incorporar les infermeres especialistes dins les organitzacions”.
La jornada ha reunit prop de 130 inscrits, superant la participació de la primera edició, i ha comptat amb 24 treballs presentats, dels quals se n’han seleccionat 12. Segons Cañadell, “el nivell dels treballs confirma la qualitat de la formació de residents al territori”.
El programa ha inclòs una taula de ponències amb experts com Antoni Clavo (Fundació Galatea), Xusa Serra i Rebeca Mesa (CST), que han abordat temes com la salut dels residents, l’acompanyament al final de la vida o l’ús de la intel·ligència artificial en infermeria. També s’han realitzat tallers pràctics de RCP i sutures.
A més, les taules de residents, moderades per Irene Lorente i Clara Romero, han permès compartir experiències sobre àmbits tan diversos com la salut mental, la recerca en infermeria, la salut sexual i reproductiva o la cooperació sanitària internacional.
La cloenda ha anat a càrrec d’Eva Artieda, Irene Lorente i Gemma Martínez, que han coincidit a destacar “la implicació i la qualitat professional dels residents”, així com el valor d’aquest espai com a punt de trobada i intercanvi de coneixement per al futur de la infermeria especialitzada.