El foc i la festa omplen Can Roca en el 40è aniversari del Bitxo

El foc va tornar a encendre Terrassa aquest dissabte amb la IX Trobada de Bestiari “Can Roca Crema”, que va omplir la plaça de Can Roca de pólvora, música i emoció per celebrar el 40è aniversari del Bitxo del Torrent Mitger. Deu bèsties i quaranta enceses pirotècniques van convertir la cita en un espectacle vibrant, que va reunir centenars de persones en una jornada plena de cultura popular i complicitat veïnal.
El matí va arrencar amb tallers infantils i actuacions dels Trabucaires Bandolers, Gegants, Castellers i l’Àliga de Terrassa, abans d’una botifarrada popular i vermut musical que van escalfar l’ambient. Ja a la tarda, la plaça es va transformar en escenari per a la plantada i els balls de protocol de les colles participants, preludi d’una Plaça de Foc que va fer tremolar el barri.
Hi van prendre part Espurna El Drac del Castell (Calafell), Drac Pepa (Santa Perpètua de Mogoda), Cadefoc (Viladecans), La Ferla (Begues), Drac Baluk Astharot, Drac Nervón, Drac de Terrassa, Morgana —la nova bèstia dels Diables de Sant Pere Nord—, la Pájara i el mateix Bitxo del Torrent Mitger. Cadascuna va oferir el seu ball de lluïment abans de donar pas a les tres rondes d’enceses: individual, per parelles i conjunta, culminant en una explosió final de llum i pólvora compartida.
Amb aquesta novena edició, “Can Roca Crema” referma una trajectòria que va començar el 2015 i que ja forma part del calendari festiu terrassenc. Allò que va néixer com una celebració puntual s’ha consolidat com una tradició estimada, on el foc, la música i la comunitat recorden, any rere any, que el Bitxo continua més viu que mai.