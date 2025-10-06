El CST inaugura un hort terapèutic per a contribuir a la humanització de l'atenció en salut mental

L’Hospital Universitari de Terrassa ha posat en marxa l’hort terapèutic de la Unitat de Salut Mental d’Aguts i de la Unitat d’Addiccions Comportamentals per tal de millorar l’experiència de les persones ingressades i avançar en el compromís del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) amb la humanització assistencial.
Aquest nou espai terapèutic, que es va iniciar a meitats de setembre i ha rebut el suport de la Fundació ”la Caixa”, a través de CaixaBank (que el 2024 va donar suport a 5.625 projectes de prop de 5.300 entitats socials, entre elles el CST), té com a objectiu oferir una activitat rehabilitadora en un entorn natural que fomenti l’autonomia, la socialització i els hàbits de vida saludables. La teràpia hortícola, reconeguda dins les ciències sociosanitàries, combina l’activitat física i cognitiva amb el contacte amb la natura i aporta beneficis contrastats en l’àmbit de la salut mental. El CST està treballant per incorporar la figura del pacient expert per tal que pugui fer l’acompanyament dels pacients participants i l’activitat s’enriqueixi de la seva experiència.
Els pacients participants poden treballar la coordinació, la presa de decisions i el treball en equip, alhora que aprenen a gestionar emocions com poden ser la frustració o la impaciència. L’hort també afavoreix les funcions cognitives de l’atenció, la memòria i el pensament, així com la mobilitat i la resistència muscular.
L’hort terapèutic de l’Hospital Universitari de Terrassa és gestionat pels pacients de les dues unitats de Salut Mental i funciona entre tres i quatre dies per setmana, en torns de matí i tarda. Fins ara s’hi han dut a terme tasques de sembra, plantació i reg, acompanyades d’aprenentatges d’horticultura que afavoreixen la implicació i el compromís amb el projecte. La collita obtinguda es destinarà a ús comunitari dins del propi projecte, reforçant el sentiment de pertinença i el valor del treball compartit.
El projecte de l’hort terapèutic és, a més, la continuïtat d’altres actuacions impulsades per a incorporar activitat física i esportiva a la unitat. Amb l’hort terapèutic el CST consolida un model d’atenció més proper, humà i orientat al benestar integral de les persones ingressades.
Aquesta iniciativa s’emmarca dins del Pla Estratègic del CST 25-28, que té la humanització com un dels quatre projectes estratègics. El Consorci aposta per oferir una atenció centrada en la persona, amb espais i activitats que redueixin l’estigma en salut mental i promoguin vincles terapèutics positius amb els professionals, els altres pacients i les famílies.