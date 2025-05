El CST celebra la Jornada de Recerca de la Formació Sanitària Especialitzada

Aquest dimecres al matí s’ha celebrat a la sala d’actes Joan Costa i Roma de l’Hospital Universitari de Terrassa, la Jornada de Recerca de la Formació Sanitària Especialitzada del CST del 2025. L'acte guardonava els treballs de recerca fets per residents durant el seu període de formació al Consorci Sanitari de Terrassa. Enguany s’han presentat 21 treballs, dels quals 19 optaven al 13è Premi de Recerca Matilde Ezquerra Lezcano.

La presentació de la jornada ha estat a càrrec d’Ester Cañadell, cap d’estudis d’especialitats hospitalàries del CST, que ha afirmat que "avui és un dia molt especial" per al Consorci Sanitari, no només perquè celebren les seves trajectòries, sinó perquè "tenim l'oportunitat de veure el que passa quan la curiositat, l'esforç i la passió es posen al servei del coneixement". La cap d’estudis d’especialitats hospitalàries del CST ha tancat la seva intervenció manifestant que aquesta jornada "no és només una vitrina de recerca, és també un espai de reconeixement" per uns residents malgrat la pressa, les guàrdies i els protocols, "han trobat temps per a pensar, per a preguntar-se i per a poder fer millor la medicina i la infermeria".

Els tres residents guardonats de la Jornada han estat:

- Primer premi: Alejandra Catón Lacasa, metgessa interna resident en l’especialitat de Geriatria, amb "Tratamiento de anèmia ferropènica en pacientes >75 años con fractura de cadera: Hierro carboximaltosa vs hierro sacarosa".

- Segon premi: Raquel Gil Marin, resident d’Infermeria Interna de Medicina Familiar i Comunitària, amb "Adicciones y consumo de sustancias en la tercera edad: estudio descriptivo".

- Tercer premi: Javier Mateo Colilla, resident d’Infermeria Interna de Medicina Familiar i Comunitària, amb "Influencia de la presencia de sentido del humor en la capacidad de resiliència. Estudio analítico observacional".

Posteriorment, s’ha celebrat l’acte de comiat als 52 residents del CST de diferents especialitats amb motiu de la finalització del seu període formatiu.