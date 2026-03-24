El CST presenta la seva oferta formativa a futurs residents en una jornada de portes obertes

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) ha celebrat aquest dimarts una Jornada de Portes Obertes a la sala d’actes Joan Costa i Roma de l’Hospital Universitari de Terrassa, adreçada a futurs residents interessats a cursar la seva Formació Sanitària Especialitzada a l’organització.
La trobada ha tingut com a objectiu donar a conèixer l’oferta assistencial, docent i investigadora del CST, així com resoldre dubtes dels candidats i candidates abans de l’elecció de plaça. La sessió ha començat amb la benvinguda de les caps d’estudis de les diferents especialitats i de la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària.
Un dels moments centrals de la jornada ha estat la intervenció dels residents que actualment es formen al centre, que han compartit la seva experiència en primera persona i han aportat informació pràctica sobre el dia a dia de la residència, les rotacions i les oportunitats formatives.
Per a aquest any, el CST ofereix un total de 64 places de formació en 26 especialitats acreditades. Entre les novetats destaquen la incorporació, per primera vegada, de les especialitats de Pneumologia i Farmàcia.
Pel que fa a l’estructura docent, el consorci disposa de tretze unitats docents, entre les quals hi ha especialitats com Al·lergologia, Anestesiologia i Reanimació, Aparell Digestiu, Cirurgia General, Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Medicina Interna, Nefrologia, Oncologia Mèdica o Radiodiagnòstic. A aquestes s’hi sumen sis unitats docents multiprofessionals en àmbits com l’Atenció Familiar i Comunitària, la Salut Mental, la Pediatria, la Geriatria o la Salut Laboral.
A més de la jornada presencial, el CST ha programat fins al 31 de març un total de 24 sessions informatives virtuals adreçades als futurs residents de les diferents especialitats —MIR, IIR, PIR i FIR—. Aquestes videoconferències comptaran amb la participació de tutors i residents, que oferiran informació detallada i resoldran dubtes per facilitar la presa de decisions dels aspirants.