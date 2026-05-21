Sant Pere obre el foc de les festes majors de barri

La festa major de Sant Pere arrenca aquest divendres amb un programa ple d’activitats per a tots els gustos i edats. Fins aquest diumenge, el barri es convertirà en un punt de trobada i celebració per als veïns, amb una vintena de propostes organitzades per La Papallona, l’associació veïnal de Sant Pere i l’associació de comerciants del barri. Després de la festa major de Can Palet, celebrada al març, la de Sant Pere obre la temporada de festes majors als barris de Terrassa, coincidint amb l’arribada del bon temps.
L’obertura oficial arribarà aquesta nit amb una nova edició del festival Sant Pere Sona! Dissabte, la jornada començarà amb una gimcana popular a la plaça del Triomf, on “caldrà enginy, motivació i rapidesa” per superar les diferents proves. Al matí també se celebrarà la tradicional tirada de bitlles i una festa de la tapa al Mercat de Sant Pere, on el bon menjar i la música d’ambient seran protagonistes.
A les 16.30 hores, una cercavila de cultura popular amb gegants recorrerà els carrers del barri, sortint des de la plaça d’Andalusia. La tarda continuarà amb partides d’escacs i el pregó de la festa a càrrec de l’últim alcalde de Sant Pere, amb una recreació teatralitzada del 1904. Després, tothom podrà gaudir d'una xocolatada. A la nit, no faltarà el sopar popular a la plaça del Triomf, on a les 22.30 hores hi haurà concerts.
Diumenge al matí, l’esport i la solidaritat es fusionaran amb la cursa popular +Barris, a favor de l’associació Todos Contra la Histiocitosis. La festa continuarà amb una exposició de bonsais, exhibicions, tallers infantils i una matinal lírica. Un dels grans reclams de la festa serà la paella popular, que clourà amb els versos improvisats de Terrassa Glosa. El punt final el posaran les havaneres dels Mariners d’Ègara.