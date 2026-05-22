Els Minyons busquen els castells de nou a la Diada del Patrimoni

Arriba un dels caps de setmana més importants i ambiciosos de la primera meitat de la temporada per als Minyons de Terrassa. Els malves celebren aquest dissabte la Diada del Patrimoni, una cita carregada d’al·licients de màxim nivell, tant pel que fa als objectius a la plaça com per la celebració d’una efemèride molt especial. Després de consolidar la gamma alta de vuit a la Fira Modernista i a Sant Boi, la colla vol estrenar el 3 de 9 amb folre i també té en cartera el 4 de 9 amb folre.
La jornada arrencarà amb la desena edició del pilar caminat. L’estructura sortirà a les 18 hores des de la Creu Gran i l’objectiu és arribar fins a la Seu d’Ègara travessant l’emblemàtic Pont de Sant Pere. De les nou ocasions prèvies, el pilar ha completat el recorregut amb èxit en cinc, fet que evidencia la seva dificultat tècnica.
A les 18.30 hores tindrà lloc l’actuació principal, compartida amb la Colla Joves Xiquets de Valls i els Castellers de Sant Cugat.
Fora del marc de la Diada del Patrimoni, els de Cal Reig alçaran un pilar a la plaça de Catalunya amb motiu de la primera Cursa Antiracista de Terrassa. Amb aquesta actuació, que tindrà lloc a les 10 hores, la colla demostrarà el seu “compromís social”.
La jornada es completarà amb la festa nocturna a la plaça del Rector Homs, amb SAPD Sound Sistema, Les Que Faltaband i Pèsol fins a la matinada.