La justícia dicta sentència en favor del Karmel i sanciona dues famílies per “intromissió il·legítima en el dret a l’honor”

El Jutjat de Primera Instància número 3 de Terrassa ha dictat sentència a favor de l’Escola Mare de Déu del Carme en el procediment judicial impulsat pel centre arran de les denúncies públiques de diverses famílies per una presumpta radicalització religiosa i adoctrinament ideològic al centre educatiu. La resolució considera que determinades manifestacions difoses en un grup privat de WhatsApp van sobrepassar els límits de la crítica legítima i van constituir una intromissió il·legítima en el dret a l’honor de l’escola.
Així ho ha fet saber la direcció del centre en una carta adreçada a la comunitat educativa. Segons el comunicat, la sentència reconeix l’existència de perjudicis morals i econòmics derivats d’alguns dels missatges compartits, ordena el cessament immediat d’aquesta activitat i obliga a publicar la resolució judicial en el mateix grup de WhatsApp on es van difondre els continguts objecte de la demanda. En aquest sentit, el centre subratlla que la sentència també deixa clar que el Departament d’Educació no va detectar “cap canvi ideològic, ni adoctrinament, ni res similar” durant la investigació oberta arran de les denúncies.
L’escola també ha anunciat que l’import econòmic derivat de la condemna a dues de les tres persones demandades es destinarà íntegrament al Cotolengo del Pare Alegre de Barcelona, vinculat a les Germanes Servidores de Jesús i dedicat a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual.
Per la seva banda, les famílies implicades han expressat el seu respecte per la decisió judicial, però han mostrat desacord amb diversos aspectes de la resolució, i per aquest motiu, anuncien que recorreran la sentència davant l’Audiència Provincial de Barcelona. En un comunicat, consideren especialment discutible “la ponderació entre el dret a l’honor i la llibertat d’expressió en un context de debat social i educatiu intens”. Segons exposen, les preocupacions manifestades per nombroses famílies “no van sorgir del no-res”, sinó que es van produir en un context de debat públic alimentat per testimonis, reunions amb l’administració educativa i informacions aparegudes als mitjans de comunicació.
Les famílies també denuncien que l’acció judicial s’hagi dirigit contra persones que van assumir un paper actiu en la canalització de les inquietuds de la comunitat educativa, i alerten que això pot generar “un efecte dissuasiu o intimidatori” davant futures crítiques o participacions en debats escolars.
En paral·lel, han criticat l’enviament d’una carta prèvia de la titularitat del centre dirigida exclusivament al claustre de professors, en la qual s’incloïen els noms i cognoms de les persones sancionades judicialment.