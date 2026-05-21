Terrassa pren d’exemple Girona per al recinte firal

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha visitat aquest dijous el Palau de Congressos i la Fira de Girona per conèixer el seu model de governança i d’integració urbana. L’objectiu ha estat analitzar el funcionament d’aquest espai, consolidat com un referent firal i cultural, per recollir idees aplicables al projecte del nou Recinte Firal i de Congressos de Terrassa. Actualment, l’Ajuntament avança en l’estudi de viabilitat d’aquest equipament al costat de la Cambra de Comerç.
Ballart ha recordat que el projecte “és fruit d’anys de reflexió i treball conjunt amb el teixit econòmic i empresarial”.
La visita a Girona ha suposat una trobada institucional entre Ballart i el seu alcalde, Lluc Salellas. Tots dos han acordat crear un espai de treball compartit per encarar reptes comuns de ciutat.
Segons Ballart, els dos municipis comparteixen prioritats centrades en el benestar de la ciutadania, “sense instruccions que venen donades de Barcelona o Madrid”.
La reunió ha permès tractar qüestions prioritàries com ara l’habitatge, el creixement demogràfic i el canvi climàtic. Salellas ha afirmat que ambdues ciutats tenen “un paper central en la transformació urbana del país perquè som capaces d’impulsar projectes ambiciosos mantenint una relació propera amb la ciutadania”.
Finalment, han defensat de manera conjunta la remunicipalització i la gestió pública dels serveis. En aquest àmbit, els dos consistoris secunden l’acció de l’AMEP, que dimecres va portar al Congrés dels Diputats una proposició per impulsar la recuperació del control públic de la xarxa elèctrica i limitar el poder dels operadors privats que actuen en règim de monopoli.