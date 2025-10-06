Mor Mateu Mas, advocat i el col·legiat exercent de més edat

Mateu Mas, il·lustre advocat de Terrassa, ha mort aquest dilluns, a l'edat de 93 anys. Va ser el col·legiat amb número més antic i també l’exercent de més edat del Col·legi d'Advocats de Terrassa, fet pel qual, la mateixa entitat el va reconèixer als X Premis Drets Humans, amb el premi de la categoria d'Advocacia Compromesa, el desembre del 2024.
Nascut el 12 d'agost del 1932 al Bruc, va cursar la carrera de Dret a la Universitat de Barcelona, on va apassionar-se per l'arbitratge i la mediació de conflictes. A través del procés d'oposició, va treure plaça a l'Ajuntament de Terrassa de cap de Sanitat i Serveis Municipals, i posteriorment, també va exercir de cap d'Urbanisme i Obres. D'entre moltes tasques destacades, va ser l'encarregat d'indemnitzar les víctimes de les riuades del 1962.
Més endavant, va demanar una excedència de l'Ajuntament de Terrassa per a dedicar-se plenament a l'advocacia, i vetllar per una de les seves màximes: defensar els més vulnerables i humils. Precisament humil és com més el recorden aquelles persones més properes, com també expliquen que li agradava passar més aviat desapercebut, que era un visionari i un apassionat viatger.
Era pare del reconegut periodista Pere Mas, qui ha col·laborat amb els principals mitjans del panorama informatiu català.