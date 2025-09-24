El fred atura la projecció de "No other land" al Raval

El cicle de projeccions Enfocaments, que vol fer arribar a la ciutadania debats i reflexions sobre la justícia global a través del cinema i fer de la cultura una eina per a la transformació social, ha portat aquest dimarts al vespre al Raval de Montserrat el documental "No other land". El film, guanyador de l’Oscar al Millor Documental, tracta sobre la relació entre Basel Adra, un jove activista palestí, i en Yuval, un periodista israelià que li dona suport en la seva lluita, i ofereix una mirada profunda a un conflicte històric mostrant-ne la complexitat i la dimensió humana.
L’acte ha comptat amb la participació de la regidora de Presidència, Relacions Internacionals i Solidaritat i Cooperació, Rosa Boladeras, així com amb la regidora de Ciutadania i Migracions, Lluïsa Melgares, i altres membres de la Corporació Local. També hi han intervingut les entitats locals Aturem les Guerres, Terrassa per Palestina i Raha, i el periodista palestí i membre de la Comunitat Palestina de Catalunya Mohammed Hamarsha, qui ha estat l'encarregat de fer la introducció al documental.
Degut a la baixada de la temperatura, que ha provocat la marxa de molts assistents, l’Ajuntament ha decidit interrompre la projecció. Per aquest motiu, la pel·lícula es tornarà a projectar al Cinema Catalunya el proper dilluns 29 de setembre a les 19 hores.