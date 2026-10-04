El Govern aixeca les restriccions al Vallès per les pluges

El Govern ha aixecat aquest diumenge al matí les restriccions de mobilitat per les pluges al Vallès Occidental, després d'una nit complicada marcada per les precipitacions intenses. La mesura s'ha comunicat a través d'un Es-Alert i permet recuperar la mobilitat a la comarca, tot i que les autoritats demanen mantenir la precaució.
La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha advertit que la recuperació de la mobilitat s'ha de fer "amb precaució i prevenció" i ha insistit a evitar acostar-se a rius i rieres ni baixar a pàrquings o soterranis. "Hem d'evitar riscos", ha afirmat.
Parlon ha explicat que la nit ha estat complicada i que s’han complert les prediccions meteorològiques. Davant la millora meteorològica en algunes comarques, el Govern ha decidit aixecar les restriccions, però Parlon ha insistit que la situació no serà de normalitat perquè encara queden molts serveis pendents per atendre, per exemple al Barcelonès o el Vallès Occidental. "El que ens queda és demanar un darrer esforç a la ciutadania", ha dit Parlon.
Al conjunt de Catalunya, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 6.712 trucades fins a les 11 hores, per 4.849 incidents derivats de les pluges. El Barcelonès és la comarca amb més avisos (2.756), seguit del Maresme (1.264) i el Vallès Oriental (713) i el Vallès Occidental (706).
Per part dels Bombers, l'inspector Oriol Corbella ha explicat que dels 1.465 avisos rebuts s'han prioritzat aquells serveis en què s'han hagut de fer salvaments o evacuacions i ha destacat la mort de dues persones a Tordera i Montornès del Vallès i la recerca d'una tercera a Pineda de Mar. Posteriorment el cos va atenent altres serveis menys urgents. Entre d'altres, s'han trobat caigudes de murs, esquerdes, alguna caiguda de sostre i inundacions, per exemple a l'Hospital de Blanes.
Corbella ha detallat que un dels moments més complexos de l'episodi es va donar a Granollers, amb més de 200 serveis en 45 minuts. Al matí, els serveis han anat augmentant perquè moltes coses passen a la nit, però es veuen els efectes al matí, amb un ritme d'uns 150 serveis per hora.
D'altra banda, Parlon ha indicat que han de valorar algunes activitats lúdiques i culturals i algunes discoteques i espais recreatius que no han tancat malgrat les resolucions. Ha afirmat que la valoració global la faran un cop hagi acabat l'episodi i que serà llavors quan hauran de decidir si s'han d'establir sancions o no. La consellera ha agraït l'actitud de les persones que han seguit les restriccions i ha lamentat que, "tot i ser una minoria", hi ha qui no ho ha fet.