5 reptes per al futur del comerç a Terrassa: més enllà de la incorporació de noves tecnologies

El comerç de Terrassa afronta una transformació que va més enllà de la incorporació de noves tecnologies o de la competència de les grans plataformes. Els canvis en els hàbits de consum, les dificultats per trobar relleu, la pèrdua de continuïtat dels eixos comercials i la necessitat de fer més atractiva l’experiència obliguen el sector a seguir repensant-se i adaptant-se. Elisenda Moncada, responsable de l’àrea de comerç de la Cambra de Comerç de Terrassa, i Cristina Escudé, presidenta de Cecot Comerç i secretària de Retail.cat, coincideixen que la continuïtat dependrà tant de la capacitat de cada botiga per evolucionar com de les decisions a escala de ciutat.
Professionalitzar la gestió
La gestió quotidiana sovint absorbeix els petits comerciants i els deixa poc marge per analitzar el negoci i planificar-ne el futur. Moncada defensa que cal avançar cap a una gestió més estratègica, basada en el coneixement dels clients, l’anàlisi de les vendes, la rendibilitat i la fidelització. “Si volem que el nostre negoci sigui competitiu, haurem d’habituar-nos a gestionar-lo de forma estratègica com qualsevol altra empresa”, assenyala. Aquesta professionalització també ha de permetre trobar una proposta de valor pròpia, diferenciar-se amb especialització, assessorament i qualitat del servei.
Digitalització i intel·ligència artificial
La presència a internet és imprescindible perquè molts consumidors consulten informació, comparen preus i llegeixen valoracions abans d’anar a una botiga. Moncada recorda que digitalitzar-se no significa necessàriament obrir un establiment en línia: tenir una fitxa de Google actualitzada ja pot ser un primer pas. La intel·ligència artificial també pot facilitar aquesta adaptació.
Escudé hi veu una oportunitat per als petits establiments, que poden utilitzar aquestes eines per elaborar continguts, treballar la comunicació o arribar a clients que no es troben en el seu entorn més immediat, amb uns recursos més limitats que els de les grans empreses. La presidenta de Cecot Comerç defensa, a més, que cal superar la separació entre la venda física i la digital. El consumidor és omnicanal, “no existeix ‘online’ o ‘offline’. Ha de ser simultani”, afirma.
Garantir el relleu generacional
Molts negocis estan regentats per persones pròximes a la jubilació i no tenen assegurada la continuïtat. Escudé sosté que cal dignificar la professió, professionalitzar-la i revisar les condicions laborals. Això pot passar per millorar les retribucions i adaptar els horaris a les necessitats reals de cada negoci i de la clientela. No tots els establiments han d’obrir els diumenges ni mantenir els mateixos dies i franges horàries, defensa. Moncada destaca que trobar un nínxol, oferir productes diferenciats i preparar adequadament els traspassos pot facilitar aquesta continuïtat.
Reforçar els eixos comercials
La supervivència d’una botiga també depèn de l’entorn. Escudé posa l’accent en la pèrdua de continuïtat comercial. El tancament d’establiments redueix el pas de persones i dificulta encara més la continuïtat dels negocis que hi queden. La presidenta de Cecot Comerç considera que cal oferir espais nets, ben il·luminats, segurs i accessibles, amb aparcaments i una oferta complementària de restauració, serveis i atractius turístics. Proposa promocionar el centre com una destinació. Moncada recorda la importància d’una estratègia compartida entre l’Ajuntament, els comerciants, els propietaris de locals i les entitats.
Convertir la compra en una experiència
Els consumidors busquen informació abans de comprar, són més selectius amb la despesa i recorren cada vegada més a alternatives com la segona mà en determinats productes. En aquest context, la botiga física ha d’oferir un valor afegit. Escudé defensa que visitar un establiment ha de ser una experiència satisfactòria, amb bon servei, assessorament i un espai agradable. Moncada destaca la importància de la il·luminació, la distribució i l’aparador per convidar a entrar.