El Hub d’Innovació Social i Sanitària (HiSS) celebrarà aquest dijous 30 d’octubre l’acte de cloenda de la 2a Crida, una iniciativa centrada a impulsar alternatives comunitàries a la institucionalització.
Durant la jornada, els deu projectes incubats dins el Programa Transforma presentaran els resultats assolits després de dotze mesos de treball. Tots ells comparteixen un mateix objectiu: evitar o retardar la institucionalització i promoure la vida independent i autònoma de les persones mitjançant la participació comunitària, millorant així la seva qualitat de vida i benestar emocional.
L’acte inclourà també una taula rodona amb persones expertes de diferents àmbits vinculats als col·lectius més afectats pels processos d’institucionalització, com ara la discapacitat, la gent gran, la infància i adolescència i la salut mental.
Entre les persones participants hi haurà Carolina Homar, secretària d’Afers Socials i Inclusió; Aina Plaza, directora general de Planificació en Salut; Manel Balcells, director estratègic del HiSS; Marc Labòria, de Prodis; Carol Mitjana, de Gran3dad Lleida; Marta Bàrbara, de la Fundació Maria Raventós, i Maria Roviralta, de l’Hospital del Mar.