El Mercadal de Martí l’Humà inicia una nova etapa amb menys parades i un format més compacte

El Mercadal de Martí l’Humà de Terrassa estrena aquest dimecres 8 d’octubre una nova etapa amb un format més compacte i ordenat, fruit de la renovació de les llicències per 15 anys més. El canvi respon a la normativa vigent a tot Catalunya, que obliga a revisar cada quinze anys les concessions dels mercats de venda no sedentària. En el cas de Terrassa, s’ha optat per la renovació de les llicències existents, sempre que els paradistes presentessin la documentació i estiguessin al corrent de les taxes.
El nou model comporta una reducció significativa: el Mercadal passa de 319 a 209 llicències, amb un descens d’unes 100 parades (al voltant d’un 30%). Les causes són diverses —jubilacions, impagaments, incompareixença prolongada o dificultats administratives—, tot i que l’Ajuntament ha deixat la porta oberta a reincorporar paradistes que no hagin pogut completar a temps la tramitació, deixant marge fins a les 219 paradetes.
El procediment de renovació ha estat obert a tothom qui tenia paradeta al mercadal, però no ha estat obert a paradetes noves. Tothom qui prendrà part del nou model de Mercadal, és perquè ja en formava part abans. Tot i la reducció, es manté el mix comercial de fins a 18 categories diferents.
Amb aquest nou model de Mercadal, Terrassa parteix de zero, fet que quedarà palès amb la intensificació de les revisions i les exigències pel compliment normatiu de l’ordenança. Hi haurà un reforç en el servei per a dur a terme tasques inspectores i sancionadores, i s’extremarà la regulació i l’exgigència per a eliminar el top manta i, d’aquesta manera, eliminar també la competència deslleial.
Un mercadal més endreçat, i més possibilitat d’aparcament
La reordenació ha permès guanyar espai als barris de Sant Pere Nord i Can Tusell i millorar la mobilitat. El mercat es limitarà ara a l’àmbit comprès entre la carretera de Matadepera i el carrer de Provença, quan abans arribava fins a l’avinguda del Vallès. Això permetrà recuperar una bossa d’aparcament permanent a l’avinguda Béjar, a la zona superior del parc de la República, molt reclamada pels veïns, i també un vial de reserva que serà útil quan entri en funcionament el futur CAP Nord.
Segons el consistori, la reducció també facilitarà que el mercat sigui més net, segur i còmode, mantenint la disposició en tres fileres (vorera nord, vorera sud i passeig central) per garantir un format compacte i no dispers.
Nou sistema de gestió i comunicació amb els paradistes
El servei de Comerç ha desplegat un ampli dispositiu informatiu per acompanyar els paradistes durant la transició. A banda de reunions presencials i comunicacions individuals, s’han publicat videotutorials al canal municipal de Youtube i s’ha activat un canal de Whatsapp exclusiu per al col·lectiu, amb l’objectiu de resoldre dubtes i informar de qualsevol incidència.
Paral·lelament, s’ha introduït un nou model de recollida de residus amb contenidors específics per als paradistes, gestionats per Eco-Equip, que permet agilitzar el servei i millorar la recollida selectiva.
L’Ajuntament també està treballant per afavorir la creació d’una associació de paradistes estable, seguint l’exemple de l’associacionisme comercial a la ciutat.
Dispositiu especial per al primer dia
Per garantir el correcte funcionament del mercat en aquest primer dia de la nova etapa, l’Ajuntament desplegarà un dispositiu especial amb la presència de la Policia Municipal i personal del servei de Comerç des de primera hora del matí. S’hi habilitaran quatre punts d’accés a la franja sud per facilitar el muntatge i es prohibirà l’entrada pel vial nord. Els controladors municipals ajudaran els paradistes a trobar la seva nova ubicació i atendran consultes per reduir al mínim l’impacte de la reordenació. En qualsevol cas, l’Ajuntament informa que la majoria de les paradetes que renoven llicència mantindran el seu lloc habitual, i que reordenarà aquelles renovades que se situaven més enllà de Provença, on ja no hi haurà Mercadal. Aquesta reorganització també respon al consens amb els paradistes.
Amb aquest nou format i amb la nova concessió per 15 anys, el consistori vol reforçar el Mercadal de Martí l’Humà com a pol de dinamització comercial i social de la ciutat.
Reptes propers: punt sanitari i asfaltatge
L’Ajuntament ja treballa amb la Diputació de Barcelona per a donar resposta a dues històriques peticions dels paradistes. La primera de totes és la incorporació d’un punt sanitari al Mercadal, en forma d’ambulància. Fins ara, el consistori afegia un punt de la Creu Roja per a la temporada de més calor, en els mesos de juliol i agost, però la intenció és mantenir un punt mòbil sanitari, cada dimecres durant tot l’any.
El segon gran reclam és l’asfaltatge de les pastilles de terreny que encara són de terra. L’Ajuntament durà a terme la petició d’aquest recurs a la Diputació de Barcelona. D’entrada, buscarà trobar encaixos de les paradetes d’alimentació en les parts pavimentades ja, atenent les recomanacions que el menjar no estigui sobre terra, però en cas negatiu, traslladarà la petició per a pavimentar alguna pastilla de terreny. També caldrà tenir en compte la situació climàtica, alerten els serveis de Medi Ambient, perquè l’alsfalt pot comportar més temperatura de la que ja hi ha.
Un segon Mercadal a l’horitzó
Una vegada s’assenti el nou model de Mercadal, l’Ajuntament i l’associació actual de paradistes també tenen sobre la taula la possibilitat d’emprendre el segon Mercadal. Una idea latent a la ciutat des de fa uns anys, que es començarà a treballar durant el 2026 de manera conjunta, també amb els veïns de la zona triada. Pel moment, la regidoria de Comerç aventura tres punts possibles de la ciutat, situats als districtes 1, 2 i 5. Tot plegat, l’Ajuntament avisa que haurà de veure quin encaix té aquest segon Mercadal amb el territori, quina convivència té amb els veïns en situacions de mobilitat i, sobretot, la connectivitat que pugui tenir.