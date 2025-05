Alerta dels Mossos: nou sistema se robatori en els supermercats

Dues persones, unes monedes i el moment just. Això és tot el que necessiten els lladres amb una nova estratègia per sustreure els bolsos, bosses de ma i altres objectes personals als aparcaments dels supermercats. Les autoritats l'han anomenat el "mètode de la sembra", ja que els lladres "sembren" el terra de l'aparcament amb monedes o altres objectes que puguin cridar l'atenció a la víctima.

Els Mossos d'Esquadra han alertat d'aquesta manera de fer dels lladres a través de les xarxes socials, on expliquen pas a pas com ho fan. Primer, deixen que la víctima carregui el cotxe amb la compra i, quan està a punt de marxar amb el cotxe, un dels delinqüents la para per avisar-la falsament sobre un objecte seu al terra. En el moment que la persona baixa del cotxe, un còmplice sustreu les bosses de mà del cotxe per l'altre costat del vehicle.

Saps com funciona el furt pel mètode de la sembra? En aquest vídeo t'ho expliquem perquè puguis evitar-lo pic.twitter.com/oQSfoMx6mY — Mossos (@mossos) May 21, 2025

La policia insisteix en la importància de mantenir-se sempre alerta en espais amb tant moviment de persones com els aparcaments i recomana que, en cas de baixar del vehicle, cal assegurar-se de tancar les seves portes. "Que no us enredin, alerta amb les persones i vehícles vagarosos als aparcaments", apunta l'agent al vídeo.