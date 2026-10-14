El Nadal arriba, poc a poc, a Terrassa: comença la instal·lació d'enllumenat

Terrassa ja comença a vestir-se de Nadal. A poc més de dos mesos de les festes, els treballs per instal·lar l’enllumenat nadalenc han començat a la ciutat, concretament a la rambleta del Pare Alegre, on ja es poden veure els primers moviments per preparar la decoració lumínica dels pròxims mesos.
La instal·lació arriba en un moment en què l’Ajuntament també té projectada una renovació de la infraestructura d’ancoratges destinada a sostenir l’enllumenat i altres elements de serveis públics en diversos carrers i places del centre. El projecte preveu 150 punts d’ancoratge, dels quals 138 serien de nova instal·lació, amb l’objectiu de facilitar el muntatge d’aquests elements i ordenar-ne els sistemes de subjecció.
L’actuació projectada afecta diferents espais del centre, com el carrer Major, el carrer de la Font Vella, el carrer de Gavatxons, el carrer Cremat, el carrer de Sant Pere, el Raval de Montserrat, el Portal de Sant Roc i la Plaça Vella. També es preveu conservar els ancoratges existents i tenir en compte la protecció patrimonial de les façanes dels edificis catalogats. El pressupost del projecte d’ancoratges ascendeix a 38.241,53 euros amb IVA inclòs, i el termini d’execució previst a la memòria és de tres mesos. Mentrestant,els primers elements nadalencs a la rambleta del Pare Alegre deixen entreveure l’inici dels preparatius per a les festes. Encara queda camí fins a l’encesa oficial de l’enllumenat, però Terrassa ja entra, poc a poc, al Nadal.