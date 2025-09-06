El Nadal s'avança a Terrassa: "Un dia ens nevarà al setembre i no estarem preparats"

Terrassa pot haver estat el primer municipi en haver donat la benvinguda a l'hivern i, de pas, al Nadal. Ho ha fet aquest dissabte, 6 de setembre (sí, heu llegit bé), en plena ressaca estival. La iniciativa de La Xemeneina i el Club d'Esquí Font Vella tenia un motiu clar i evident: "Ja fa anys que veiem que per aquestes dates comença el mal temps. Un dia nevarà al setembre i no estarem preparats", ironitzava la secretària del Club d'Esquí, Ivet Baldó. L'activitat consistia en dur a terme una baixada amb esquís i trineus pel carrer Font Vella, aprofitant el seu pendent, i ha aplegat diverses desenes de persones, totes preparades amb abrics, gorros i esquipament alpí. Tot i que finalment la meteorologia els ha jugat una mala passada, i finalment -i com era d'esperar- el dia ha comptat amb temperatures que superaven 25 graus, els assistents no patien en excès: "Calor? No, home! Si ara es posarà a nevar!", exclamava Baldó. De fet, altres participants bromejaven dient que "ja hem agafat el primer refredat de l'any".
La iniciativa comptava amb un pla B si finalment no queien floccs de neu, i era el d'acudir al Centre Cultural El Social a fer un vermut i cantar nadales, per donar la benvinguda prematura al Nadal. No han faltat clàssics com "A Betlem me'n vull anar", "El Dimoni escuat", o "El trineu". Tot amb un ambient de rauxa i xerinol·la, que a més d'un que li faltés context hagués descol·locat, perquè al cap i a la fi, els abrics han durat poc sobre les espatlles, i el panorama era de gent amb xancletes i bermudes cantant nadales. Una iniciativa que apunta a nova tradició per a la ciutat.