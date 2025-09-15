El nou hort urbà del barri de les Arenes ja està en marxa

El nou hort urbà del barri de les Arenes-la Grípia-Can Montllor ja està en marxa. La Comissió Informativa de Transició Ecològica de l’Ajuntament de Terrassa ha confirmat que fa uns mesos que l’Asociación Hortícola Font de les Canyes n’ha assumit l’ús i la gestió.
Aquest espai ocupa un terreny municipal de 2.809 metres quadrats delimitat pels carrers d’Ibáñez Aldecoa, Tàrrega, Vendrell i Balaguer. Les obres de condicionament, iniciades a l’abril i amb una inversió de 23.858 euros, van consistir en la neteja i desbrossada de la finca, la instal·lació de l’escomesa d’aigua, el tancament perimetral i la construcció d’un camí d’accés connectat amb el carrer de Tàrrega.
Els nous usuaris de l’hort són en bona part antics hortolans del torrent del Sagrament, a la Font de l’Espardenyera, una zona que va ser netejada i recuperada a finals de 2023 en el marc del projecte de l’Anella Verda, que pretén restaurar la xarxa de rieres i torrents de l’entorn natural de Terrassa per millorar-ne la connectivitat i fomentar la biodiversitat.
L’hort urbà conviurà amb altres dues actuacions en l’àmbit del carrer d’Ibáñez Aldecoa: un aparcament provisional amb capacitat per a prop d’un centenar de vehicles i una futura àrea de lliure circulació per a gossos.
Conreant Terrassa
El projecte s’emmarca dins del programa municipal “Conreant Terrassa”, actiu des del 2013 i que impulsa la creació d’una xarxa d’horts urbans i comunitaris a la ciutat. La iniciativa té com a objectiu combinar la producció agrària sostenible amb la cohesió social i la biodiversitat urbana, a través de la gestió d’espais verds per part d’associacions veïnals, socials i ambientals. Actualment, aquesta xarxa d'horts compta amb més de 27.000 m², distribuïts en 15 punts per tota la ciutat.