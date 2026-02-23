La Biblioteca del Districte 6 celebra 20 anys com a motor cultural de Sant Pere Nord

La Biblioteca del Districte 6 (Bd6) ha culminat aquest dissabte els actes de commemoració del seu 20è aniversari amb una jornada farcida d'activitats populars. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la tinenta d'alcalde Patricia Reche i del regidor del districte, Alberto Muñoz, s'ha sumat a una celebració que ha aplegat entitats i veïnat en un matí de caire festiu i cultural.
Un nou mural com a teló de fons
Un dels moments destacats de la visita ha estat el recorregut per la façana nord de l'edifici, on l'artista terrassenca Anna Taratiel està executant un gran mural decoratiu. L'obra, integrada en el projecte d'art urbà "Tercer Paisatge", està elaborada amb peces de ceràmica i recrea una gran prestatgeria plena de llibres. Aquesta intervenció artística es convertirà en el nou teló de fons del futur parc de la República.
L’edifici actual, obra dels arquitectes Joan Arias i Màrius Quintana, es va inaugurar el 18 de febrer de 2006 recollint el llegat i el fons bibliogràfic de l'antiga biblioteca de Sant Llorenç. Des d'aleshores, l'equipament s'ha consolidat com un aparador obert a la rambla de Francesc Macià i un punt de trobada clau per als barris del nord de la ciutat.
Matí d'activitats i teixit associatiu
La festa ha arrencat a primera hora amb un torneig d'escacs i una xocolatada popular a càrrec de l'Associació de Veïns de Sant Pere Nord. La cultura ha pres el relleu amb els jocs tradicionals de Nou TocaJoc i un concert de bandes sonores de l'ESMUT. La jornada s'ha tancat al migdia amb el protagonisme dels Diables de Sant Pere Nord, que han organitzat un taller de punts de llibre i han posat el punt final a la celebració a ritme de la percussió de la colla Morgana.