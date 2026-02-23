ERC proposa que l’empadronament sigui la porta d’entrada al Servei de Primera Acollida a Terrassa

Esquerra Republicana de Catalunya a Terrassa ha presentat una proposta d’acord de Junta de Portaveus amb l’objectiu de facilitar l’acollida i millorar l’accés al Servei de Primera Acollida.
La iniciativa planteja convertir el tràmit de l’empadronament en un moment clau per informar la ciutadania nouvinguda sobre els recursos municipals i assegurar que ningú quedi al marge dels serveis que la ciutat posa al seu abast des del primer moment.
L’empadronament com a eina de cohesió
La proposta d’ERC neix de la convicció del grup republicà que "Terrassa s’ha construït històricament gràcies a les diverses onades migratòries i que aquesta diversitat és un tret fonamental de la identitat col·lectiva que cal enfortir".
En aquest sentit, la portaveu del grup municipal, Ona Martínez, ha refermat aquest compromís assegurant que "la diversitat forma part de l’essència de la ciutat i n’és un orgull". Segons Martínez, l'objectiu és "garantir que tothom qui arriba d’algun altre lloc del món tingui la informació i les eines necessàries per poder-se sentir part de la ciutat".
La portaveu ha lloat la tasca que realitza actualment el Servei de Ciutadania de l’Ajuntament amb el Servei de Primera Acollida, però ha alertat que encara es perden oportunitats perquè moltes persones descobreixen aquests recursos després de viure-hi durant anys. Martínez ha subratllat que no es pot deixar l'acollida a l’atzar, ja que l’empadronament representa el "moment idoni" per establir "aquest primer vincle comunitari" i construir "un sentiment de pertinença" sòlid des de l'inici.
Una estratègia transversal per a la ciutat
L’acord proposat per Esquerra Republicana detalla accions concretes, com ara informar específicament sobre el Servei de Primera Acollida durant el tràmit de l’empadronament, facilitar la inscripció directa al servei i lliurar la Guia d’Acollida.
Així mateix, la formació defensa que aquesta informació no s'ha de limitar a les oficines municipals, sinó que ha d'estar disponible de manera descentralitzada als Punts d’Orientació Social, als centres cívics, als centres educatius, als CAP i a través de les entitats socials i les associacions de persones migrades.
Per la seva banda, el regidor Pep Forn ha destacat la dimensió social de la iniciativa recordant que "acollir bé és, en realitat, una inversió en cohesió social". Segons Forn, "facilitar informació clara i accessible és la millor manera d'evitar desigualtats i de reforçar els vincles entre veïns".
Finalment, la proposta també preveu reforçar el servei amb continguts vinculats a la salut emocional associada al procés migratori i fomentar un contacte més directe amb el teixit esportiu i cultural de Terrassa.