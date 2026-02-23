Els Comuns treuen pit del nou CUAP a Terrassa fruit de l’acord pressupostari amb el PSC

El diputat i portaveu del grup parlamentari dels Comuns al Parlament, David Cid, ha visitat aquest dilluns Terrassa per explicar els acords assolits en la negociació dels pressupostos de la Generalitat, que inclouen diverses inversions destacades per a la ciutat i el conjunt del Vallès Occidental, especialment en l’àmbit de la sanitat, la mobilitat i l’habitatge.
La compareixença, davant del CAP Sant Llàtzer, ha servit per a reafirmar la construcció d’un nou Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) a Terrassa, a la zona de Països Catalans. El nou equipament sanitari ha de servir per descongestionar l’atenció primària i reforçar la sanitat pública a la ciutat.
Segons ha explicat el portaveu dels Comuns, l’acord pressupostari amb el PSC s’ha basat en tres prioritats clares: habitatge, mobilitat i serveis públics. En l’àmbit sanitari, l’acord també preveu millores per al Vallès Occidental, com el centre de diagnòstic per la imatge de Rubí, Castellbisbal i Sant Cugat, així com la construcció d’un nou CAP a Rubí.
En matèria de mobilitat, Cid ha destacat l’impuls al projecte del Tram del Vallès, amb el compromís del Govern de tirar endavant un estudi informatiu per connectar Terrassa amb Sabadell i la Universitat Autònoma de Barcelona. A més, ha anunciat el manteniment durant tres anys -2026, 2027 i 2028- de la bonificació del 50% del transport públic per a títols com la T-jove i la T-usual, una mesura que beneficia especialment els usuaris de Ferrocarrils de la Generalitat a Terrassa per ser a la zona 3.
Pel que fa a l’habitatge, l’acord contempla una inversió de 1.250 milions d’euros, la més alta mai destinada per la Generalitat a polítiques d’habitatge, així com mesures per prohibir les compres especulatives. “Volem que els pressupostos arribin al dia a dia de la gent i a les seves butxaques”, ha remarcat Cid.
Crida al tercer actor per a l'acord pressupostari definitiu
David Cid també ha subratllat la necessitat que Catalunya disposi de pressupostos per al 2026 i ha instat el Govern i Esquerra Republicana de Catalunya a arribar a un acord. Ha advertit que sense pressupostos no es podran executar inversions clau, com el nou CUAP de Terrassa, i ha assegurat que els Comuns mantenen la predisposició a facilitar un acord que permeti aprovar-los, tal com ja va succeïr al 2022 amb el govern de Pere Aragonès.