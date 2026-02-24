Terrassa

Terrassa orienta les famílies sobre el futur dels joves amb discapacitat després de l’escola

La sessió informativa es va celebrar a la Biblioteca Central

  • La tinenta d'alcalde Meritxell Lluís va donar la benvinguda als assistents -

Publicat el 24 de febrer de 2026 a les 09:09
Actualitzat el 24 de febrer de 2026 a les 09:10

Famílies amb fills en escoles d’educació especial van poder conèixer aquest dilluns els serveis existents després de l’etapa escolar. La Biblioteca Central de Terrassa va acollir la sessió informativa “Quins recursos hi ha després de l’escola d’educació especial?”, una trobada adreçada a famílies i professionals amb l’objectiu d’orientar la transició dels i les joves amb discapacitat cap a la vida adulta.

La jornada s’emmarca en la Taula Local de Capacitats Diverses i Accessibilitat i, especialment, en la seva Comissió de Sortides Escolars, que organitza anualment aquesta iniciativa per donar a conèixer els recursos existents un cop finalitzada l’etapa d’escolarització en centres d’educació especial.

A l’acte hi va assistir la tinenta d’alcalde i regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, que va donar la benvinguda a les persones assistents i va contextualitzar la sessió dins del treball que desenvolupa aquest òrgan de participació local.

La sessió va oferir un espai informatiu per facilitar l’orientació en un moment clau per a les famílies i els i les joves, així com per resoldre dubtes sobre les opcions disponibles després de l’escola d’educació especial.

