El CST reuneix més de 150 directius per compartir els objectius del 2026

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) va celebrar dijous 19 passat la Jornada directiva d’objectius 2026, una trobada que va aplegar més de 150 directius i comandaments a la sala d’actes Joan Costa Roma de l’Hospital Universitari de Terrassa. La jornada va servir per compartir els objectius de l’any 2026 en el marc del Pla Estratègic 2025-2028 i reforçar la cultura de participació dins l’organització.
La sessió va començar amb la intervenció del president del CST, Marià Gàllego, que va posar en valor la participació com a element clau de motivació i fidelització dels professionals. "Permet ser escoltats, sentir-se partícips dels projectes i ben valorats», va assenyalar, tot destacant que aquesta manera de treballar no és habitual en totes les institucions. En aquest sentit, va afirmar que «la participació és una assignatura pendent" en molts àmbits i va felicitar l’equip directiu per impulsar la iniciativa.
Tot seguit, el director gerent del CST, Ferran Garcia Cardona, va presentar el marc i les grans prioritats del CST per al 2026. En la seva intervenció, va agrair explícitament la feina quotidiana -sovint poc visible- dels professionals i les aportacions que havien fet possible la jornada, que va definir com "un acte que ens fa forts». Garcia va defensar la necessitat d’un "programa diferent" i va subratllar que avui «no s’entenen les reunions i jornades sense la participació", en coherència amb un Pla Estratègic elaborat amb una mirada de 360 graus, que ha incorporat també usuaris, empreses i ens locals.
En clau de context, el director gerent va alertar que els objectius del 2026 s’han de construir en un entorn marcat per la incertesa del finançament i la sostenibilitat. Va explicar que el CST treballa amb pressupostos referenciats al 2023 i amb un contracte vinculat a aquest marc, i va insistir que "si no som sostenibles, no podrem invertir ni avançar". També va assenyalar com a factors condicionants l’impacte de les incapacitats temporals, les vagues i la necessitat d’adaptació constant d’una organització que funciona els 365 dies de l’any.
Garcia Cardona va descriure igualment els principals vectors de canvi del sistema sanitari, com la renovació del Pla de Salut, el nou mapa territorial amb les àrees integrals de salut i una contractació cada cop més orientada a processos i resultats. En aquest sentit, va remarcar que "l’opinió de l’usuari importa" i que la participació del pacient ha de tenir més pes en la manera de treballar. També va posar en valor les fortaleses del CST, especialment els professionals i el fet de ser una organització integrada, apel·lant a l’alineament i al compromís compartit.
Entre les línies de treball prioritàries, el director gerent va destacar la millora dels resultats i de les llistes d’espera, el creixement de la cartera i de l’activitat amb inversió tecnològica, la necessitat de guanyar visibilitat institucional -"la comunicació la fem tots"- i l’aposta per la innovació i la digitalització, inclosa la intel·ligència artificial.
La jornada va continuar amb la presentació de la dinàmica de treball a càrrec de la directora d’Estratègia del CST, Cristina Roure, i es va estructurar en diferents blocs alineats amb els eixos del Pla Estratègic 2025-2028: Ciutadania i Pacients, Professionals, Organització i Aliances i Entorn. En cada bloc es van exposar els objectius de Direcció i es van treballar els objectius operatius dels diferents àmbits d’atenció.
També es van abordar els quatre projectes estratègics del CST: CST Humanitza, CST Mou-te!, CST Batega verd i el Hub d’Innovació Social i Sanitària. A la tarda, els participants van prendre part en tallers participatius organitzats en dotze grups de treball, que van aportar propostes i conclusions compartides en un debat final. La jornada es va cloure amb una intervenció de Ferran Garcia Cardona.