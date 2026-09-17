L’erosió del mur de la riera obre un esvoranc a l’avinguda del Vallès

Un tram de l’avinguda del Vallès, a l’alçada del centre comercial Terrassa Plaça, s'ha enfonsat durant la matinada de dimecres a dijous, arran de les pluges fortes de la nit. Aquest dijous a la tarda ja hi treballava una minipala per aixecar la vorera i deixar al descobert el col·lector malmès. Al voltant del forat, tancat amb tanques, s’amuntegaven trossos de paviment i runa, a tocar de la riera de les Arenes i del pont que la travessa.
Segons ha explicat Mercè Peralvo, subdirectora d’àrea de Territori i Habitatge, l’aigua de la riera va buidar el terreny del trasdós del mur de contenció, cosa que va fer col·lapsar el col·lector de recollida d’aigües pluvials i va provocar el petit esvoranc.
L’Ajuntament ja ho ha comunicat a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), responsable del manteniment dels murs de les rieres. Mentrestant, el consistori farà una reparació d’urgència en tres passos: restablir la continuïtat del col·lector, reomplir el forat amb un material que es pugui tornar a excavar i refer la vorera per afectar al mínim els veïns. Fonts municipals la descriuen com una reparació relativament senzilla.
Antecedents
El mur de contenció de la riera de les Arenes ja ha provocat incidents similars. El novembre del 2019, un tram de vorera es va esfondrar arran de fortes pluges pel mateix motiu: l’aigua havia debilitat el terreny darrere del mur de contenció. Aquell mateix any, l’ACA va reparar el mur a l’alçada del pont d’Almeria arran dels temporals de la tardor.
El passat 20 de març, l’Ajuntament va aprovar el projecte constructiu, finançat en part per l’ACA a través del Pla Director de rieres, per reforçar els fonaments dels murs en un tram de 670 metres, entre el pont de Navarra i el de Castellar, actuació que encara no s’ha executat i que inclou també la protecció dels fonaments dels pilars dels ponts d’Almeria, d’Extremadura i de Navarra.
No és l’únic problema del subsol: Terrassa està travessada per antics torrents soterrats, i diversos esvorancs dels últims anys s’han originat per fuites en col·lectors antics que van arrossegant la terra fins a fer-la cedir.