El Pla Kanpai arriba a Terrassa per lluitar contra la multireincidència

Amb un desplegament de prop de 120 agents i una durada de 12 hores i mitja, el Pla Kanpai ha arribat aquest divendres a Terrassa amb l’objectiu de combatre la multireincidència delictiva i reforçar la seguretat ciutadana. Aquesta estratègia, dissenyada pels Mossos d’Esquadra, es va activar el passat mes d’abril i, per primera vegada, s’ha aplicat de forma simultània a Manresa, Sabadell, Terrassa, Girona i l’aeroport de Girona.
L’objectiu del pla no és només augmentar la presència policial, sinó actuar de manera integral: combinar la pressió dissuasiva amb la prevenció, l’anàlisi d’informació i la col·laboració entre administracions. En el marc del dispositiu, hi participen Mossos d’Esquadra, Policia Municipal de Terrassa i Cos Nacional de Policia, que treballen de manera coordinada amb jutjats, fiscalia i serveis socials per donar una resposta conjunta al fenomen de la reincidència.
Tres àmbits d’actuació
A Terrassa, el dispositiu s’ha centrat en tres fronts principals. El primer, el control d’accés a les estacions de tren, especialment a Terrassa Est i Terrassa Nord, punts per on sovint entren perfils multireincidents procedents d’altres municipis. En aquests punts, els agents uniformats han establert filtres d’entrada i sortida mentre policies de paisà observaven els moviments a peu d’andana. Quan detectaven un comportament sospitós, ho comunicaven als agents identificadors, que procedien a l’escorcoll i la comprovació de dades.
Segons expliquen fonts policials, encara que en molts casos no es troba cap objecte il·lícit, les identificacions aporten informació clau: permeten saber si una persona té antecedents, està en llibertat amb causes obertes o forma part de xarxes de delinqüència habitual. Aquesta tasca de recopilació d’informació és una de les claus del pla, ja que ajuda a anticipar comportaments i a establir estratègies preventives.
El segon eix d’actuació es dur a terme al Districte 2, amb inspeccions en establiments comercials on es té constància que es poden vendre o facilitar materials relacionats amb activitats delictives, o fins i tot substàncies il·legals destinades a la revenda. L’objectiu és tallar la cadena logística que alimenta la multireincidència i reduir els punts de risc.
El tercer front es desplega al Districte 6, una de les zones amb més queixes veïnals relacionades amb la convivència. “La convivència al districte ha patit una degradació molt important en els darrers anys”, reconeix Marc Caparrós, cap de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) de Terrassa.
Caparrós destaca que Terrassa ja fa temps que treballa en aquesta línia. “Vam identificar 25 persones responsables de gairebé el 30% dels delictes. Amb el suport de la Fiscalia i la Judicatura, 22 d’aquests individus van ingressar a la presó, i els delictes contra el patrimoni es van reduir prop d’un 35% en pocs mesos”, explica. No obstant això, adverteix que el perfil dels reincidents ha canviat: “Ara ens trobem amb individus que arriben d’arreu de l’àrea metropolitana, no són locals.”
En el seu missatge als agents participants, Caparrós va voler subratllar la importància de la cooperació entre cossos: “El missatge és clar: el delinqüent multireincident no té cabuda entre nosaltres. Tots lluitem en una mateixa direcció, amb un compromís ferm per garantir la seguretat i millorar la qualitat de vida de la ciutadania.”