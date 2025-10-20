El Moaré reivindica la importància de la moda sostenible

El festival de moda i l'audiovisual Maoré que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Terrassa ha tingut com un dels seus temes centrals la moda sostenible. Per una banda, s'han convidat a dissenyadors i marques que produeixen roba i complements amb teixits fabricats a Catalunya, molts d'ells a partir de fibres reciclades, al Soc Mercat del Vapor Prodis, i per l'altre s'han dut a terme tallers de moda circular per a infants i adults al Museu Tèxtil de Terrassa. D'aquesta manera, el Festival dona una altra perspectiva sobre quin ha de ser el futur de la moda i el seu consum.
Més complex i més car
"Nosaltres hem apostat per comprar-ho tot localment, a Terrassa i Sabadell, amb els problemes que això porta", ha expressat pel Diari de Terrassa la cofundadora de Reblaze, Clàudia Martínez. Aquests problemes als quals fa referència Martínez provenen, en gran part, dels costos afegits que suposa que la seva matèria primera es fabriqui a Catalunya. "És molt complicat ser competitius en qüestions de preu amb el "fast fashion" quan pots trobar una americana per 50 euros a una gran cadena", ha lamentat Martínez, que ha afegit que, tot i que els seus productes "han tingut una bona rebuda" i són "ben valorats" pels clients, "ells també tenen les seves dificultats" i a vegades acaben per optar per l'opció barata. "Entenem que per a la gent és una opció més fàcil", ha matisat.
Aquesta visió també la comparteix la Clara Pérez, de Down Under, una marca emergent de roba urbana i amb dissenys inspirats en l'estil australià que ha participat per primera vegada al Soc Mercat d'enguany. "Intentem tenir en compte tota la qüestió de la sostenibilitat i per això comprem tèxtil terrassenc", ha explicat Pérez, i ha apuntat que "cada vegada més persones s'hi fixen més" en els tipus i l'origen dels materials a l'hora de decidir quina roba comprar. Tot i aquest augment en l'interès per productes sostenibles, la cocreadora de Down Under ha assegurat que mantenir una marca d'aquestes característiques "no és gens fàcil" perquè "arrancar qualsevol projecte és complicat, però al món de la moda encara més", ja que "hi ha moltes altres marques emergents i que, tot i tenir un producte vistós i propi, és difícil diferenciar-se".
Reutilitzar la roba ja comprada
Una altra manera de pensar en el planeta a l'hora de consumir tèxtil és reciclant i reutilitzant el que ja s'ha comprat. En aquest sentit, el Museu Tèxtil de Terrassa ha ofert, també dins el marc del Moaré, un seguit de tallers dirigits tant a infants com a adults per tal de donar-los idees per poder donar una nova vida a les peces de roba que ja no gasten a casa. "Una manera d'apropar la cultura tèxtil a la gent és vincular-lo amb qüestions del present", ha recalcat la responsable d'activitats del Museu Tèxtil, Helena Peña, i ha explicat que una de les coses que els va decidir a organitzar aquests tallers ha estat el fet que la indústria del tèxtil és la segona font de contaminació més important al món.
"Hem volgut explicar amb aquestes activitats com ho podem fer per fer que el circuit de la moda sigui circular i no llencem la roba directament, ja que els residus tèxtils són un gran factor contaminant", ha destacat la responsable del museu. Per conscienciar a la ciutadania, el Museu Tèxtil ha ofert una xerrada divulgativa, ha creat jocs per als més petits i també un taller familiar en el qual ensenyen als nens i nenes a trobar maneres de reutilitzar la roba que ja se'ls ha quedat petita o està trencada.
Amb aquestes activitats, Peña ha detectat que sí que hi ha sectors de la població que tenen en ment el fet de reciclar els teixits i intenten generar el mínim de residus tèxtils possibles, però alhora ha assegurat que "encara queda molt a fer" per canviar la mentalitat de consum de la societat sencera. "Sí que hi ha gent que va a botigues de segona mà i compra a dissenyadors i marques locals, però encara hem de fer molt camí perquè això no està arribant al gran públic", ha lamentat Helena Peña, que ha afegit que també és tasca d'institucions com el Museu Tèxtil d'assenyalar que aquest és el camí que hem de seguir".