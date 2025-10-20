Motospirit reneix i es classifica al top-10 a MotorLand amb una moto construïda en 27 dies

Han acabat vuitens entre 42 equips universitaris al campionat MotoStudent Spain, celebrat aquest cap de setmana al circuit de MotorLand Aragó. Però el seu èxit va molt més enllà del resultat esportiu: és una història de resiliència, coratge i talent jove.
El passat 3 de setembre, un incendi va arrasar el taller on treballava l’equip MotoSpirit, format per 26 estudiants de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Eseiaat) de la Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech (UPC). Van perdre-ho tot, inclosa la moto amb què havien de competir el 15 d’octubre. Lluïsa Garcia, teamleader de Motospirit, expressa amb emoció que "va ser un shock, no ho assimilàvem. Després de la notícia ens vam reunir i se'ns va caure el món avall".
Lluny de rendir-se, van decidir començar de zero i construir una nova motocicleta en només 27 dies. Així ho relata la teamleader: "La força de tots per seguir ens va empényer endavant. Volíem competir, per això havíem treballat durant més de dos anys". La van anomenar “Fénix”, símbol del seu renaixement després de la tragèdia. El resultat: una moto elèctrica de competició 171 quilos, capaç d’arribar als 160 km/h —i fins a gairebé 200 km/h durant les proves—, amb una caixa de canvis pròpia, un element poc comú en aquest tipus de vehicles. El carenat, totalment dissenyat i fabricat pels estudiants, està fet de fibra de carboni, i la moto incorpora un polin estructural d’acer d’alta resistència, fet que la distingeix tècnicament d’altres models.
Per poder construir-la en temps rècord, l’equip va impulsar una campanya de micromecenatge que va ajudar a cobrir part dels costos. El projecte s’ha convertit en un exemple de superació i treball en equip, i en una mostra del talent i la determinació dels futurs enginyers i enginyeres formats a Terrassa.
Amb la seva “Fénix”, els joves de MotoSpirit han demostrat que la passió i la cooperació poden fer possible l’impossible: ressorgir literalment de les cendres per tornar a competir entre els millors.