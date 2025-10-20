La Fundació Vallparadís celebra la XVI Jornada Científica sota el lema “Ens cuidem per a cuidar”

L’àmbit sociosanitari de la Fundació Vallparadís MútuaTerrassa celebrarà aquest dijous, 23 d’octubre, la setzena edició de la seva Jornada Científica, una cita ja consolidada que enguany se centra en la importància de la cura dels professionals per poder oferir una millor atenció a les persones. Amb el lema “Ens cuidem per a cuidar”, la trobada vol posar en valor la salut emocional i el benestar dins dels equips assistencials.
L’acte s’iniciarà a les 9.15 hores a l’Edifici Docent i comptarà amb la inauguració d'Esteve Picola, director general de MútuaTerrassa, i Ramon Ramells, gerent de la Fundació Vallparadís. La jornada estarà presentada per Brahiam Moreno, auxiliar tècnic de la Residència i Centre de Dia Montserrat Betriu, i inclourà la presentació de nou treballs i experiències desenvolupats al llarg del 2024.
Els projectes aborden temes diversos com les malalties neurodegeneratives, la resposta emocional dels professionals davant conductes de persones amb discapacitat intel·lectual, l’activisme en salut mental com a eina contra l’autoestigma, o l’impacte de les experiències traumàtiques en persones amb trastorn psicòtic.
Després de la pausa, tindrà lloc una taula d’experts sota el títol “Tenir cura de nosaltres mateixos”, moderada per Susana Lamana, directora de Gestió Assistencial de la Fundació. Hi participaran Montse Ibarra, dietista coordinadora de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa; Mia Torrente, psicòloga i coach de benestar emocional; Bet Permanyer, supervisora del Servei de Rehabilitació de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa; i Montse Moreno, infermera del Servei de Salut Laboral.
La sessió del matí es clourà amb la conferència “Cuidant al cuidador professional. Autocura ètica i emocional”, a càrrec de José Luis Bimbela, psicòleg salubrista i professor de l’Escola Andalusa de Salut Pública.
A la tarda, la jornada es reprendrà amb la presentació dels projectes que opten al Premi al millor projecte 2025, desenvolupats en diversos centres de la Fundació Vallparadís. L’acte finalitzarà amb el lliurament d’aquest guardó, que reconeix la innovació i la millora contínua en l’àmbit assistencial.