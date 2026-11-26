Nascut a Barcelona el 1956, Ramon Rami Porta ha dedicat prop de quatre dècades a la cirurgia toràcica, bona part de les quals a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa, on s’ha especialitzat en el tractament del càncer de pulmó. Llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona i format a la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, ha esdevingut una veu de referència internacional en l’estadificació d’aquesta malaltia. Entre el 2009 i el 2016 va presidir el comitè de l’Associació Internacional per a l’Estudi del Càncer de Pulmó que va liderar la vuitena edició del sistema TNM, una classificació clau per determinar-ne el pronòstic i orientar-ne el tractament. Ara, després de gairebé 40 anys de carrera, posa punt final a la seva etapa professional. Entre d’altres reconeixements, ha rebut recentment el premi a l’excel·lència professional del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.
Després de quatre dècades de feina, com afronta la jubilació?
Penso que també hauria de ser un període productiu. Tinc altres interessos, a banda de la medicina, als quals no he pogut dedicar gaire temps. M’he apuntat a un curs d’Humanitats a la Universitat Internacional de Catalunya, adreçat a persones de més de 50 anys, que inclou filosofia, geografia, literatura i història.
Per què, humanitats?
Són molts anys dedicats a la ciència i a la medicina, i crec que arriba un moment en què cal canviar una mica de registre. Hi ha altres àrees molt importants de la vida i de l'ésser humà que també val la pena explorar. Com més coneixements tenim, més eines adquirim per comprendre el món. També és important valorar aquestes àrees que no són estrictament mèdiques.
Anem als seus inicis. Per què va triar el pulmó i la cirurgia toràcica per especialitzar-se?
Volia ser cirurgià. Això ho tenia clar abans d’iniciar els estudis. Però, quan vam començar les classes de patologia quirúrgica, em va impactar molt el professor Joan Sánchez Lloret, que va arribar a ser catedràtic de cirurgia toràcica a l’Hospital Clínic. Em va semblar una especialitat relativament nova, amb molt potencial. A més, m’interessava molt l’oncologia. Avui dia, en el nostre entorn, la cirurgia toràcica és sobretot cirurgia oncològica, principalment del càncer de pulmó.
Recorda el primer pacient que va operar?
Sí. Va ser una biòpsia pulmonar a un malalt que tenia la sida, durant la meva residència a la Fundació Jiménez Díaz. Crec que va ser una de les primeres biòpsies pulmonars que es van fer a un pacient amb sida en aquella època. Durant la residència, a principis dels anys vuitanta, em va tocar viure dues situacions importants. Primer, l’epidèmia de l’oli de colza, que va portar molts malalts complicats als hospitals de Madrid, on jo també feia guàrdies. Després va arribar la sida, que va començar a manifestar-se l’any 1981, just quan iniciava la residència.
Com s’explica que un metge que treballa des de Terrassa hagi aconseguit la reputació mundial que vostè ha assolit?
Les parets no fan els hospitals, els fa la gent. Hi ha hospitals molt modestos que tenen professionals molt capacitats. Aquí s’han donat unes condicions molt favorables per desenvolupar el projecte d’estadificació del càncer de pulmó, al qual ens hem dedicat durant tota la trajectòria professional del servei. A través de la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR) vam impulsar un projecte de recollida de dades que coincidia amb l’interès de l’Associació Internacional per a l’Estudi del Càncer de Pulmó de revisar periòdicament la classificació de la malaltia. Quan jo m’hi vaig incorporar, no arribava a les 20 persones; ara en som 150. Participar en un comitè internacional dona molta visibilitat a la persona, però també a la institució, la ciutat i el país.
Les parets no fan els hospitals, els fa la gent. Hi ha hospitals molt modestos que tenen professionals molt capacitats
També hem rebut professionals de molts països que han vingut a visitar-nos: de la Xina, del Japó, de l'Est d'Europa i, sobretot, de Sud-amèrica. Funciona una mica de boca-orella. Quan tornen als seus països, potser no poden fer exactament el mateix que fem aquí, però sí que milloren la seva pràctica mèdica.
Quin diria que ha estat el canvi més revolucionari que ha viscut en el tractament del càncer de pulmó?
Hi ha hagut dos grans canvis. El primer té a veure amb la manera d’accedir a l’interior del tòrax. Abans fèiem una incisió molt llarga i separàvem les costelles. Ara hi ha la videotoracoscòpia: una càmera entra per un petit orifici i els instruments quirúrgics per dos forats més, amb la qual podem fer pràcticament el mateix que abans fèiem obrint el tòrax, però a través de dos petits orificis. Pel que fa al tractament, la revolució més gran ha vingut de les noves medicacions. S’ha descobert que determinades mutacions cel·lulars que originen el càncer es poden tractar amb medicaments específics.
Després hi ha la immunoteràpia, que és especialment interessant perquè no mata directament la cèl·lula tumoral, sinó que potencia l’acció dels glòbuls blancs perquè puguin atacar-la. El que fa és bloquejar uns mecanismes que impedeixen que les nostres defenses actuïn contra les cèl·lules malignes. L’avantatge d'aquestes noves teràpies és que són molt més específiques que la quimioteràpia convencional, que afecta moltes cèl·lules de tot el cos i provoca efectes secundaris importants. S’anomenen teràpies dirigides perquè actuen sobre mecanismes concrets de les cèl·lules tumorals.
Què ens falta per aconseguir diagnosticar millor el càncer de pulmó?
Ens falta un programa de cribratge. A escala estatal encara no n’hi ha cap de generalitzat, malgrat que l’evidència científica és molt clara. Els programes que s’han fet a Europa i als Estats Units demostren que són eficaços. La clau és diagnosticar la malaltia a temps, quan encara es pot operar. Una altra qüestió que preocupa cada vegada més és que estem veient més casos de càncer de pulmó en persones que no han fumat mai. També cal tenir en compte altres factors de risc, com viure en ciutats molt contaminades o en zones amb una elevada presència de radó, un gas que emana del subsòl i que pot provocar càncer de pulmó si penetra a l’interior dels habitatges.
En una professió com la seva, ha de conviure amb el fet que no tots els pacients es poden salvar. Com ho ha portat durant tots aquests anys?
Nosaltres no treballem individualment, sinó en equip. Aquí tenim un comitè multidisciplinari de càncer de pulmó que es va crear un any després que jo arribés a Mútua. Abans hi havia un comitè molt gran que tractava tots els tipus de càncer i era poc pràctic. Per això vam crear-ne un d’específic per a les neoplàsies toràciques. Quan un tumor no es pot operar perquè està massa avançat, el pacient passa a oncologia i radioteràpia. Al comitè discutim quina és la millor seqüència de tractament. Avui tenim moltes més possibilitats que abans: segons les característiques del tumor i les mutacions que presenti, podem recórrer a quimioteràpia, immunoteràpia o medicaments específics.
Que un pacient no pugui ser operat no vol dir que s’hagi de morir immediatament a causa del càncer de pulmó. Pot tenir una supervivència llarga i una bona qualitat de vida si respon a aquestes noves medicacions.
Ha canviat la seva manera d’entendre la mort?
Sí. Crec que és una cosa progressiva i que hem d’entendre que la mort forma part del procés natural de la vida. Arriba un moment en què s’acaba. A mi no em fa por la mort perquè la veig com una cosa natural. Sé que algun dia m’hauré de morir. Potser el que em fa més respecte és el patiment associat a morir. Ningú no hauria de patir per morir, però això no sempre és així.
A mi no em fa por la mort perquè la veig com una cosa natural. Sé que algun dia m’hauré de morir. Potser el que em fa més respecte és el patiment associat a morir
Què creu que deixa a MútuaTerrassa?
Deixo un equip impressionant, format per gent molt ben preparada, que té molt bones mans i molt bon cap. Jo sempre els dic que, per operar, fem servir les mans, però operem amb el cap. Cal tenir cap i mans. També deixo, o deixem, perquè no és una feina individual, una sèrie de publicacions que crec que han estat importants per demostrar la rellevància de l’estadificació de certesa que fem en aquesta institució i per la qual som coneguts arreu del món.
Continuarà visitant l’hospital de tant en tant?
Bé, potser algun dia vindré, sí.