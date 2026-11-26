El projecte Montseny CO2, una eina per calcular l'absorció i les emissions de diòxid de carboni en sistemes forestals mitjançant intel·ligència artificial, ha rebut una menció especial del jurat dels premis Catalunya Impacta 2026, convocats pel Cercle Tecnològic de Catalunya. El reconeixement es va fer públic durant l'acte de lliurament dels guardons, celebrat aquest dimecres a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona.
La iniciativa, impulsada per l'Associació de Propietaris del Montseny, es basa en un sistema desenvolupat per Xavier Álvarez, professor i investigador del Departament d'Enginyeria Mecànica de l'Eseiaat de la UPC. Mitjançant dades satel·litals i bases de dades, el programa genera un model de machine learning capaç de calcular, en pocs minuts, el flux de CO2 d'una finca forestal o agrícola de qualsevol indret del món.
Álvarezconsidera que la distinció representa "un gran reconeixement a la tasca que vam començar a fer ara fa dos anys i que ara es comencen a veure els primers resultats". El projecte va néixer d'un conveni amb l'associació de propietaris del Montseny, que buscava una manera de quantificar el carboni que absorbeixen els seus boscos i trobar recursos per millorar-ne la gestió.
En aquest sentit, l'investigador destaca la utilitat de l'eina davant l'amenaça dels incendis forestals. "Sabent la quantitat de tones per hectàrea que absorbeix una finca, aquestes tones es poden vendre al mercat de bons de carboni", explica. Segons apunta, si estan ben calculats i certificats, aquests crèdits poden arribar a comercialitzar-se per uns 70 euros la tona, uns ingressos que permetrien finançar tasques de neteja i manteniment dels boscos.
L'objectiu, per tant, va més enllà de la innovació tecnològica, ja que, segons remarca Álvarez, "el programa té un ús social", defensant que les persones que tenen cura dels espais naturals puguin obtenir recursos per continuar fent-ho. La voluntat és que la tecnologia contribueixi a una gestió forestal més sostenible i faciliti que la preservació de la natura també tingui un retorn econòmic per als seus responsables.