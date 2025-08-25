El polièdric que va matricular el primer

Hi ha un bon nombre de prohoms a qui s’ha dedicat el nom d’un carrer, plaça o avinguda que tenen en el seu full de qualitats diverses disciplines. Són personatges que han destacat per més d’una disciplina i que, al final, han sabut arribar a públics diferents o a un àmbit global. No és cap motiu d’estupefacció ni tampoc causa cap desconcert, és un fet que es veu sovint, tot i que, també sovint, aquella persona, artista o el que sigui, sempre ressalta per una sapiència més que les altres.
Li passa al protagonista d’avui, Martí Alegre i Puig, nascut a Terrassa el 9 de novembre de l’any 1975 i mort 41 anys després, el 17 d’abril de 1917, a aquesta mateixa localitat. Se l’anuncia en la placa del carrer que té dedicat com a literat i músic, però també es troben altres valors com polític, catalanista i intel·lectual. Director de coral i compositor, regidor i fundador de l’Avenç Autonomista, a Alegre se’l descriu com una persona “influent durant les etapes culturals i artístiques del modernisme i el noucentisme a Terrassa”. A més, s’explica que va tenir relació amb els reportatges cinematogràfics, des de la societat Solà, Alegre i Cia, i va fundar un diari, “Cap a l’ésser”. De temps, pel que s’intueix, no n’hi sobrava gaire.
Primer cotxe
A Martí Alegre també se li atribueix ser el ciutadà d’aquesta localitat que va adquirir el primer cotxe matriculat, el novembre de 1904. L’any 2014, escrivia el malaguanyat Joaquim Verdaguer que, llavors, “la ciutat comptava només amb uns 20.000 habitants i els carrers eren de terra i llambordes”. Afegia, etiquetant al músic i literat com a “polifacètic”, que aquest episodi “va constituir un esdeveniment excepcional”. Alguns industrials de l’època no van trigar gaire a seguir les passes d’Alegre i els automòbils matriculats van començar a incrementar-se en tota la població. Impossible d’aturar el progrés i evitar el declivi de les tartanes.