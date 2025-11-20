El pòster del 3 de 10 descarregat, amb el Diari de Terrassa

Els Minyons de Terrassa van fer història diumenge passat a la 47a Diada de la colla. Amb el 3 de 10 amb folre i manilles descarregat, i el retorn del 4 de 9 net, els malves van fer una d’aquelles actuacions a la Plaça Vella que quedaran marcades en la memòria col·lectiva de la ciutat.
Per això, els Minyons han volgut que totes aquelles persones que comprin el Diari de Terrassa de dissabte s’emportin de regal un pòster del 3 de 10 amb folre i manilles. Aquesta iniciativa de la colla compta amb el patrocini del Diari de Terrassa. De fet, el pòster és una imatge del cap de fotografia del Diari, Nebridi Aróztegui, que va captar el moment exacte que l’enxaneta va aixecar l’ala del 3 de 10 en una Plaça Vella, plena de gom a gom.
La fotografia està plena de detalls, però això aconsellem als lectors que s’entretinguin a repassar. Per descomptat el pòster inclou el logo de Minyons amb el seu lema #Somlacolla. També queda constància del castell: “Tres de deu amb folre i manilles descarregat”. La data de la gesta: 16 de novembre de 2025. I el lloc: Plaça Vella,Terrassa.
Així doncs, es tracta d’una joia de col·leccionista si t’agrada el món casteller, la cultura popular o simplement si ets terrassenc, n’estàs orgullós, i no vols oblidar aquest castell mai de la vida.