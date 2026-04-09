Aquestes són les colles que formen part de la cultura popular de Terrassa

L'any 2010, es va constituir la Coordinadora de Grups de Cultura Popular i Tradicional Catalana de Terrassa, amb els objectius de coordinar i canalitzar les activitats de cultura catalana de la ciutat. Aquestes són les entitats que en formen part:
Castells
- Castellers de Terrassa: Vestits de blau turquesa són una colla castellera de Terrassa formada l’any 1980. El seu local es troba al carrer de Pasteur, 40. Pots contactar amb ells a través del 64755 2353.
- Minyons de Terrassa: Els malves, la colla castellera més popular de Terrassa, des de l’any 1979. La seva casa és Cal Reig, al carrer de Mare de Déu dels Àngels, 21, i pots arribar a ells a través del 9360503 21 .
Bestiari
- L'Àliga de Terrassa: L’associació neix a la vegada que la seva bèstia, l’any 2017. Es troben al carrer de Severo Ochoa, 59. El seu número de contacte és el 676017375.
- La Pàjara de Terrassa: Activa des de 1983, és una agrupació de bestiari de foc. La seva seu es troba al Condicionament Terrassenc, al passeig del Vint-i-dos de Juliol, 200 . Podeu contactar amb ells a través del 617491895.
- La Papallona de Sant Pere: Del barri de Sant Pere, aquesta colla bestiària va néixer entorn l’AV del barri l’any 1993. La seva seues troba al Casal Cívic de Sant Pere, al passeig del Vint-i-dos de Juliol, 337. Per arribar a ells podeu trucar al 678 51 1090.
- El Bitxo del Torrent Mitger: colla amb bèstia de foc formada l’any 1985. La seva seu al barri del Poblenou-Zona Esportiva, al carrer de Pardo Bazán, 96. El seu número de contacte és el 665546052.
- La Mulassa: Nascuda l’any 2023 és una de les bèsties més joves de la ciutat.
Gegants i Nans
- Associació de Nans i Capgrossos de Terrassa: Encarregats entre d’altres coses d’entregar el Capgròs de l’any de Festa Major tenen com a finalitat la difusió d’aquests elements d’imatgeria com a patrimoni de la cultura popular i tradicional de la ciutat. La seva seu és el Casal Cívic de Sant Pere i els seu número de contacte el 653248460.
- Geganters de Terrassa: La colla històrica dels Gegants de Terrassa, organitzats des de 1987, tenen la seva seu al Condicionament Terrassenc. Si vols parlar amb ells: 619635795
- Gegants Bojos: La colla gegantera més trapella de la ciutat, formada per joves de Geganters l’any 2021, també es troben al Condicionament Terrassenc. Contacta amb ells a través del 633273072
- Geganters de les Fonts: Colla gegantera que gira entorn dels gegants de Les Fonts, tant dels vells com dels nous. Organitzats des de de 2012, es troben añ carrer de Santa Teresa, 1. El seu telèfon de contacte és el 937342426
Dracs i diables
- Diables de Terrassa: Els Diables són la colla de foc i percussió principal de Terrassa, activa des de 1981 . L a seva seu es troba al Condicionament Terrassenc. El seu contacte: 627 565 159.
- Diables de Sant Pere Nord: Colla de foc i percussió neix a la fi de 2013 amb el canvi format pels membres de la històrica ”Colla de Diables de Sant Llorenç” nascuts l’any 1984. Es troben a la rambla de Francesc Macià, 189. Per arribar a ells: 624 77 69 29.
- Colla Jove Diables de Sant Llorenç: Colla de foc i percussió associada al barri de Sant Llorenç activa des de 2012. La seva seu es troba a la plaça de la Font Soleia, 24. El seu número de contacte és el 627 77 75 52.
- Diables de la Maurina: Colla de foc i percussió vinculada al barri de la Maurina. La seva seu es troba al carrer de Núria, 103. Per contactar amb ells podeu trucar al 616 468165.
- Drac Baluk i Diables de Ca n’Aurell: Aquesta colla de foc i percussió de Ca n’Aurell acompanya a la bèstia Drac Baluk Astharot des del seu naixement el 1993. Es troben al carrer de Blasco de Garay, 51 i el seu telèfon de contacte és el 620 93 86 83.
- Drac de Terrassa: La bèstia de foc protocol·lària de la ciutat, des de 1981. La colla té la seu al Condicionament Terrassenc i el seu número de contacte és el 652351058.
Drac i bruixes de Can Boada: Colla de foc i percussió fundada l’any 1983. La seva seu es troba a l’avinguda de Can Boada del Pi, 9. Per parlar amb ells pots trucar al 660725111.
Balls i sardanes
- Amunt i Crits: Aquesta entitat fundada l’any 1948 està dedicada a la dansa tradicional i en concret, a les sardanes. La seva seu es troba la carrer del Pantà, 57. Per contactar amb ells, truca al 606965180
- Asert: Agrupació sardanista fundada l’any 1963. La seva seu es troba a la segona planta de LaFACT Cultural. Contacte: 616 85 34 19
- Colla Sardanista aragonesa: Agrupació folklòrica vinculada al Centro Aragonés de Terrassa, entitat formada l’any 1914. Pots trobar-los al carrer de les Cosidores, 2 o contactar amb ells a través del 937312050.
- Ball de Gitanes de Terrassa: Entitat dedicada a fomentar la cultura tradicional catalana mitjançant la pràctica i difusió del ball de gitanes, des del 2014. La seva seu es troba al carrer Major de Sant Pere, 66, i el seu número de contacte és el 646160921.
- Ball de Pastorets: Entitat formada a l’any 1982, amb seu al Condicionament Terrassenc. Contacte: 660771087.
- Treure Ball: Agrupació de balls tradicionals i folk fundada l’any 1988, La seva seu es troba al Condicionament Terrassenc. El seu contacte: 627579344.
- Ministrils del Raval: Formació musical tradicional nascuda per la Festa de Major de Terrassa de l’any 1988 i activa des de llavors. Per contactar amb ells truca al 639646217.
- Esbart Egarenc del Social: Agrupació de dansa i folklore català, activa des de de 1953 i vinculada al Centre Cultural El Social. Es troben allà mateix, al carrer Font Vella 40. El número de contacte de l’Esbart és el 686510515.
- Se’n Fa Una: Grup de música tradicional i folk de Terrassa, actiu des de 2007. El seu contacte és el 665546052.
- Cobla La Principal de Terrassa: La Principal de Terrassa és una de les cobles més antigues de Catalunya. actius de des de l’any 1923. Tenen casa a la plaça del Triomf, 33. Per poder parlar amb ells contacta amb el 644854485.
Altres
-Agrupació de Pessebristes de Terrassa: Agrupació activa des de 1943 es troben al soterrani de l’atri de la Catedral del Sant Esperit, a la Plaça Vella. Per contactar amb ells truca al 638666480
- Associació Cultural Amics de Sant Antoni Abat de Terrassa: Entitat de caire religiós encarregada de la festivitat dels Tres Tombs a Terrassa. Tenen la seva seu al carrer de Ponent, 59. El seu telèfon de contacte és el 607 251 739.
- La Xemeneia: Entitat ludicocultural que impulsa festes i activitats relacionades amb la cultura popular de Terrassa. Contacte: 606177 724.
- Colla dels Federins (Trabucaires de Terrassa): Actius des de 2010, amb recreacions teatralitzades històriques de l’època carlista. Els pots trobar al carrer de la Cisterna, 2. Per parlar amb ells truca al 937889112.
- Trabucaires “Bandolers de Terrassa”: Colla dedicada a les representacions teatralitzades del bandolerisme terrassenc des de 2015. Formaven part de la colla de Federins, ara tenen la seva seu al Condicionament Terrassenc. Per contactar amb els Bandolers podeu trucar a l 629383 225.
- Ball de Serrallonga: Ball cantat, representació teatralitzada de la vida del bandoler Joan de Serrallonga. Associació activa des del 2002 amb seu al carrer de Sant Pau, 33. Contacte: 689881649.
- Bastoners de Terrassa: Agrupació dedicada al ball de bastons a Terrassa, des de 1981, La seva seu es troba al passeig del Vint-i-dos de Juliol, 86. El seu número de és el 644753876.
- Vet aquí que: Agrupació popular que fomenta la narració oral de contes infantil i familiars des de 2014. Els podeu troba al carrer Nou de Sant Pere, 62 o contactar amb ells a través del 622260231.