El PP de Terrassa vol l’exempció de la ZBE per als veïns empadronats

El Partit Popular de Terrassa portarà al ple municipal de divendres una moció per modificar l'ordenança Zona de Baixes Emissions (ZBE), en vigor però encara en període transitori i sense aplicar sancions des del maig de 2025. La formació demana que tots els ciutadans empadronats a Terrassa puguin circular pel perímetre restringit un cop que s'instaurin les sancions, independentment de si es troben empadronades dintre o fora del perímete de la ZBE i del vehicle que tinguin.
Segons la portaveu popular, Marta Giménez, l’ordenança aprovada el març del 2024 per PSC, Tot per Terrassa, Junts i ERC "s’ha instaurat molt malament, amb desinformació i manca de transparència”. Actualment, només poden obtenir l’autorització per circular dins la ZBE aquells residents que viuen dins del perímetre i són titulars del vehicle censat, deixant fora la resta de veïns de la ciutat.
Giménez denuncia que aquest model genera "egarencs de primera i de segona": d’una banda, qui pot comprar un cotxe nou i circular pel centre, i de l’altra, qui es veu limitat dins de la seva pròpia ciutat. “Un veí de la Maurina, Can Palet, Can Anglada o Can Roca paga els mateixos impostos que un resident al Centre o a Can Aurell, però en aquest tema no té els mateixos drets", afirma.
La proposta del PP planteja modificar l’article 12 de l’ordenança per ampliar les autoritzacions a tots els veïns empadronats a Terrassa a data d’entrada en vigor de la ZBE, sense discriminació pel barri on viuen. També proposen que aquestes autoritzacions tinguin una durada de cinc anys.
La portaveu popular subratlla que la moció “no va en contra de la directiva europea”, sinó que busca “garantir que tots els egarencs siguem lliures i iguals”. El PP espera ara conèixer la posició de la resta de grups municipals davant la seva iniciativa.
El sistema que proposa el PP seria similar al que funciona a Girona des d’aquest setembre, on s’ha limitat la circulació als vehicles sense etiqueta ambiental, però sempre que no estiguin matriculats a la ciutat, amb algunes exempcions.
La zona de baixes emissions de Terrassa cobreix un perímetre urbà delimitat pel passeig del Vint-i-dos de Juliol al nord, el parc de Vallparadís a l’est, la carretera de Montcada i la carretera de Martorell al sud, i els carrers de Faraday i de Josep Trueta a l’oest. Segons algunes estimacions, amb l'ordenança actual prop de 80.000 vehicles registrats a Terrassa no tindrien accés a la ZBE.
Només comptaran amb exepcions, tot i no tenir distintiu ambiental, totes aquelles persones que en el moment d'entrada en vigor de la norma, es trobaven empadronades a Terrassa, però únicament dins dels marges establerts i sempre que siguin titulars del vehicle censat al registre de la ZBE, encara pendent.