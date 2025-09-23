Alarma veïnal per l'ocupació d’una casa als Rourets a Matadepera

Els veïns de la urbanització Els Rourets, a Matadepera, viuen amb angoixa la nova ocupació d’una casa al carrer Camí de Puig Codina. L’habitatge havia estat tapiat fa mesos per la Sareb després que la Policia Municipal el declarés inhabitable i perillós, però aquest dissabte, 20 de setembre, a la tarda es va veure diversos individus a dins i, malgrat l’avís als agents, la seva presència s’ha consolidat.
El record del passat pesa com una llosa. Fa uns anys, el mateix immoble ja havia estat ocupat i, segons expliquen, la convivència es va convertir en un “autèntic calvari”. “Vam patir punxades de rodes, amenaces, música a volums insuportables i la presència de gossos perillosos que fins i tot van atacar un altre animal de la zona”, recorda una veïna de la urbanització. Aquell període es va tancar quan l’ocupant va ser desallotjat, i més tard empresonat- per altres delictes-, però la casa va quedar destrossada i es va certificar la seva insalubritat.
Amb molta insistència veïnal, la Sareb va acabar tapiant l’immoble, que alguns testimonis assenyalen com l’únic de Matadepera clausurat per raons de seguretat i salubritat. El record encara és més amarg perquè, abans de marxar, l’anterior okupa fins i tot va calar foc a l’habitatge en plena onada de calor, un episodi que va posar en risc el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt. Però el malson ha tornat. Dilluns, només dos dies després de l’entrada dels nous ocupants, ja havien arrencat les tàpies. “Va costar una eternitat tapiar-ho, i en poques hores ells ja ho havien desfet”, lamenta la mateixa veïna.
En les darreres hores, els veïns de la urbanització han corroborat que els nous ocupants ja tenen compten amb la instal·lació elèctrica manipulada, i estan fent obres a l’interior.
Reunió i promeses pendents
La indignació s’ha traslladat ara a l’Ajuntament. Ahir dimarts diverses famílies es van reunir amb el consistori, inclòs l’alcalde, per demanar respostes. Els veïns no entenen per què la policia no va mostrar als ocupants el document d’insalubritat que pesa sobre la casa. Segons una veïna present a la reunió, un dels agents va arribar a entrar a l’immoble i va constatar que estava en millors condicions que les descrites a l’informe oficial. Davant d’aquesta discrepància, l’Ajuntament s’ha compromès a enviar un tècnic per peritar de nou l’estat de la casa.
Des de consistori matadeperenc els van explicar que, un cop es comprova una ocupació, el protocol obliga a notificar la propietària —en aquest cas, la Sareb. Si l’entitat no assumeix la gestió del desallotjament, el consistori assegura que demanarà fer-ho directament.
Malgrat aquestes promeses, els veïns continuen desconfiats. Una veïna assegura que fins dissabte a la tarda no havia percebut cap moviment a la zona, la qual cosa contradiu la versió dels nous ocupants, que afirmen portar-hi dues setmanes treballant. “Ens preocupa que es torni a repetir una experiència terrorífica com la que vam viure amb l’anterior okupa”, afirma.
Ara, la comunitat resta a l’espera que les paraules de l’Ajuntament es tradueixin en accions concretes. “Ens sentim abandonats, sense una administració que vetlli per nosaltres. El que volem és mà dura i solucions immediates”,