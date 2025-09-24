El CST rep l’acreditació d’excel·lència per a la seva Unitat Pediàtrica d’Asma Intermèdia

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) ha rebut l’acreditació amb nivell d’Excel·lència per a la seva Unitat Pediàtrica d’Asma Intermèdia, un distintiu atorgat pel Comitè d’Acreditació de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergia y Asma Pediátrica (SEICAP). Es tracta d’un reconeixement que certifica el compromís del centre amb una atenció pediàtrica de màxima qualitat i amb la millora contínua en la cura dels infants amb asma, una de les malalties cròniques més prevalents en la infància.
El procés d’avaluació ha estat rigorós i ha tingut en compte aspectes com les instal·lacions, els recursos tècnics, els protocols assistencials i, especialment, l’expertesa de l’equip humà. El certificat garanteix que la unitat compleix amb els estàndards europeus més exigents, oferint una atenció personalitzada i centrada en el pacient.
Un dels punts més destacats de l’acreditació és la qualitat en la transició assistencial entre les etapes pediàtrica i adulta, un moment clau per garantir la continuïtat i l’eficàcia del tractament. El model d’atenció integral implementat al CST permet un seguiment adaptat a cada etapa del desenvolupament dels pacients.
Les unitats acreditades per la SEICAP, com la del CST, compten amb pediatres al·lergòlegs i equips interdisciplinaris que treballen conjuntament per oferir el millor abordatge possible. Aquesta distinció representa un avenç significatiu en la qualitat de vida dels infants amb asma i consolida el CST com a referent en aquest àmbit.
L’èxit ha estat possible, afirma el CST, gràcies a la dedicació i la professionalitat de l’equip de la Unitat Pediàtrica d’Asma Intermèdia, que han estat claus per assolir aquest reconeixement d’excel·lència.