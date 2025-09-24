Finalitzen les obres del carrer Gasòmetre

Aquesta setmana acabaran les obres de millora del paviment i renovació de la xarxa de clavegueram al carrer del Gasòmetre de Terrassa. Els treballs han tingut un pressupost de 223.192,23 euros i s’emmarquen en el pla municipal de millora d’asfalts i infraestructures urbanes.
Les actuacions han consistit en la demolició de l’asfalt antic i la reconstrucció total del ferm amb noves capes d’aglomerat asfàltic en calent. També s’ha substituït el col·lector de clavegueram entre els carrers Avinyó i Roger de Llúria per un de polietilè, connectat a la xarxa actual.
A més, s’han fet millores a la cruïlla del passatge de Pere Comerma amb el carrer del Gasòmetre, amb la construcció d’una vorera accessible i un pas elevat per reduir la velocitat dels vehicles i pacificar el trànsit en un tram molt transitat.
L’alcalde Jordi Ballart, acompanyat dels regidors Xavier Cardona i Montserrat Alba, així com de representants de l’Associació Veïnal del Segle XX, ha visitat aquest matí les obres.
El projecte forma part d’un conjunt d’intervencions amb una inversió global de 875.999,91 euros, que inclou la reforma del carrer Sant Antoni (ja finalitzada), la millora de la Rambla Francesc Macià (en execució) i actuacions futures al carrer Amèrica, carrer Fuencisla i avinguda Abat Marcet, previstes per a l’octubre.
Segons l’Ajuntament, l’objectiu d’aquestes obres és reforçar la seguretat viària, millorar la mobilitat i l’accessibilitat, i optimitzar la qualitat dels serveis urbans de la ciutat.