MútuaTerrassa acollirà el primer curs sobre dolor pelvià crònic

Aquest divendres 26 de setembre, l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) acollirà el primer curs de dolor pelvià crònic, una patologia complexa i força silenciada que requereix d’un enfocament multidisciplinari. La iniciativa ha aconseguit aplegar més d’un centenar de participants inscrits presencialment, més d’una cinquantena online i una quinzena de ponents experts, tant nacionals com internacionals. El curs estarà dirigit pel Dr. Oriol Porta, cap del servei de Ginecologia i Obstetrícia, la Dra. Núria Pérez, adjunta al servei de Rehabilitació, i el Dr. Jean Clavé, adjunt al servei d’Anestesiologia.
El maneig d’aquesta patologia presenta àrees de millora, però cada vegada es disposa de més coneixements sobre dolor i cronicitat. Aprofundir-hi i traduir tot el coneixement en accions útils per a la pràctica clínica són els objectius que persegueix el curs, juntament amb l’adquisició de coneixements sobre fisiopatologia, mètodes d’avaluació i tractaments basats en l’evidència. Mitjançant la combinació de casos clínics, estratègies pràctiques i discussions clíniques, el curs també pretén facilitar les eines necessàries per millorar l'atenció de la pacient en aquesta àrea.
Es dividirà en quatre sessions: dues centrades en presentacions basades en el cas —amb ponències sobre vulvodínia, neuràlgia pudenda, endometriosi o síndromes com la de l’úter dolorós i de congestió pelviana—, una relativa al maneig i la càrrega que el dolor representa per a les dones, així com els aspectes de millora i la visió del pacient, i la darrera comprendrà vídeo-presentacions basades també en el cas. La primera sessió s’iniciarà a les 8.30 hores, mentre que la cloenda del curs, que servirà per posar en comú les principals conclusions, està prevista a les 18 hores.
A banda dels ponents pertanyents als tres serveis organitzadors (Ginecologia i Obstetrícia, Rehabilitació i Anestesiologia), el curs també comptarà amb la col·laboració d’altres professionals de l’HUMT del Servei de Cirurgia General, Cirurgia Vascular i Fisioteràpia. A més, s’hi sumaran altres experts provinents del CHU de Nantes, CHU de París, Hospital Paideia de Roma, Hospital l’Hospiten de Lanzarote, l’Hospital Universitari de Gran Canaria Dr. Negrín de Las Palmas, així com professionals referents de les universitats d’Orlando i Michigan. L’Hospital Clínic de Barcelona i la Corporació Sanitària Parc Taulí també hi prendran part amb un ponent de referència.
A més, l’activitat està auspiciada per les Societats Catalanes d’Obstetrícia i Ginecologia, de Medicina Física i Rehabilitació, i de Dolor. També la auspicien les societats internacionals IPPS, Convergences PP i ESSIC, totes elles centrades en el dolor pelvià crònic.